La RFEF debe modificar la propuesta de comercialización de los derechos de 'streaming'

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) insta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "a que modifique su propuesta para la comercialización de los derechos de 'streaming' para apuestas en directo" para todo el mundo (excluido España) de la Copa del Rey y la Supercopa de España entre las temporadas 2019/20 y 2021/22.

La CNMC concluye en su informe que la propuesta presentada por la RFEF "incumple ciertos requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 5/2015".

Para adecuarla a la norma, la CNMC asegura que la RFEF debería: "explicitar el título en virtud del cual se reserva la titularidad de los derechos que no derivan de las previsiones del Real Decreto-ley 5/2015", "no incluir restricciones relativas a la publicidad que no se encuentran amparadas por la norma jurídica de aplicación", "eliminar restricciones técnicas con objeto de ofrecer un producto de inferior calidad, que no se justifican suficientemente", "incorporar criterios de valoración de las ofertas objetivos, transparentes y no discriminatorios" y "reformar aquellos aspectos señalados en el informe contrarios a los principios de publicidad, transparencia, competitividad y no discriminación en el proceso de adjudicación de los derechos".