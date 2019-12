El argentino Meza asegura que el Necaxa tiene vida y puede vencer a Monterrey

Aguascalientes (México) 6 dic (EFE).- El argentino Fernando Meza, defensa del Necaxa del mexicano, reconoció este viernes que el Monterrey fue mejor en el juego de ida de la semifinal del Apertura, pero el Necaxa tiene vida y puede ganar el duelo de vuelta.



"No taparemos el sol con un dedo, Rayados generó mejores y más jugadas, pero esto se gana con goles, ellos debieron haber hecho más y no pudieron, ahora viene nuestra oportunidad en casa. Vamos por un gol, sólo necesitamos eso y lo vamos a conseguir", dijo en declaraciones a Efe.



El pasado miércoles Rayados venció a Necaxa por 2-1 en el arranque de la serie y para la vuelta, los rojiblancos están forzados a hacer mejor las cosas y ganar el partido.



En el papel, Monterrey es favorito para eliminar al Necaxa, por el mayor costo de su nómina y por haber eliminado en la anterior ronda al líder del torneo, el Santos Laguna, además de llegar con ventaja al duelo. Para Meza, eso no los desmotiva, porque lo toman como un reto.



"No se habla de nosotros, nadie pone una apuesta a favor y eso nos fortalece, lo mismo pasó durante el torneo y ahora estamos en semifinales. No nos afecta que no nos certifiquen con comentarios a favor; de los que quedan, somos los que mejor posición en la tabla guardan, así que hay muchos motivos para emocionarnos", explicó.



El ex jugador de Colo Colo en Chile y Olimpo en Argentina, destacó que uno de los pilares del Necaxa para sorprender en el Apertura fue la unión de grupo liderado por el técnico Guillermo 'Memo' Vázquez.



"No queremos que esto se termine en semifinales. Se formó un grupo lindo, con buen ambiente y camaradería, por eso deseamos llegar hasta el último partido, porque nos costó armar todo desde el inicio, fue difícil empezar de nuevo con jugadores recién llegados y se obtuvieron frutos", agregó.



El anhelo de Fernando Meza es conseguir el título del Apertura porque otra cosa la calificaría como de mediocridad.



"No hicimos el mejor partido en la ida, eso lo tenemos claro, así que vamos con la fortaleza mental de que haremos mejor las cosas, el equipo en momentos adversos siempre respondió. Para nosotros no se trata de cumplir con llegar a semifinales, sería mediocre aceptar eso, vamos por el campeonato porque es lo que nos propusimos", concluyó.