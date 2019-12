Tagliafico: ?El partido contra el Valencia va a ser durísimo?

El lateral izquierdo argentino del Ajax, Nicolás Tagliafico, dijo en una entrevista con Efe que el partido del próximo martes contra el Valencia CF, en el que ambos clubes se juegan el pase a octavos de Liga de Campeones, "va a ser durísimo" porque ambos necesitan "algo".



Las matemáticas han sido caprichosas con el grupo H y han dejado, a falta de una jornada, dos puntos de diferencia entre los tres equipos en cabeza: el Ajax tiene diez, mientras que el Valencia y el Chelsea empatan a ocho. Los ingleses juegan en casa contra el Lille, que ya está eliminado, así que los hombres de Celades están obligados a ganar en Amsterdam para asegurarse la clasificación.



En frente tendrá a un Ajax al que le valen las tablas, pero Tagliafico aseguró que su equipo seguirá fiel a su estilo ofensivo. "Ya hace un año y medio que estoy acá y sé que el Ajax no va a decir, 'bueno con el empate nos sirve'. Nosotros vamos a querer ganar, y ese deseo de querer ganar también te puede hacer perder" advirtió.



Preguntado por las virtudes del Valencia, no dudó en señalar su zona media: "Tienen un muy buen mediocentro, jugadores que son muy inteligentes y con muy buen manejo de balón", dijo.



"Coquelín y Parejo son buenos jugadores", aseguró el argentino, por lo que el club holandés deberá "tener mucho cuidado" con ellos. "Si nos empiezan a manejar el partido, se nos va a poner muy difícil".



Los de Ámsterdam también estarán atentos a lo que suceda en las bandas, ya que el Valencia cuenta con unos "extremos rápidos" y "Rodrigo se mueve bien entre líneas", destacó.



El Ajax ganó por 0-3 el encuentro de ida, aunque el lateral reconoció que lo sucedido en el campo "no era para un tres a cero".



"Al principio era un partido más parejo en el que hasta el Valencia podría haber hecho un gol", añadió Tagliafico, para quien una de las claves del encuentro fue el penalti fallado por Dani Parejo cuando iban 0-1.



"El haber errado el penal a ellos los bajó un poco, a nosotros nos levantó y terminó dándose el partido. El rival obviamente en su casa quiere salir a ganar y ahí es donde nosotros encontramos los espacios y pudimos convertir", dijo el argentino.



Más allá de lo sucedido en Mestalla, todo se decidirá en los 90 minutos del próximo martes en el Johan Cruyff Arena, un partido que se lo llevará quien mantenga ?un buen control en el medio campo?, aseguró Tagliafico.



"El Ajax es un equipo al que le gusta mantener la posesión del balón, por lo que tenemos que tratar de sacársela a ellos y creo que esa va a ser una de las partes importantes del partido", explicó.



"Vamos a tener que estar concentrados al cien por cien y hacer lo nuestro, lo que identifica al Ajax: posesión, tenencia de balón, movimiento, mucho movimiento y ser muy agresivos, más que nada en los primeros minutos", añadió.



Otra de las características del club rojiblanco es la presión arriba para "tratar de sacar espacios al rival", indicó. "Nosotros no somos un equipo de encerrarnos atrás en el campo y defender. ¿Por momentos lo podemos hacer? Sí, porque no se puede estar presionando todo el partido, pero no es nuestra idea".



Con doce tantos en cinco encuentros, el Ajax es uno de los equipos que más ha marcado en la fase de grupos. "Obviamente somos un equipo de convertir, pero tenemos que estar también muy atentos a que no nos conviertan porque después eso puede generar, faltando pocos minutos, un problema", apuntó el argentino.