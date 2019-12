Ballesteros: "Tebas ha hecho mucho daño a mucha gente"

El excapitán del Levante Sergio Ballesteros, uno de los 42 acusados por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de la temporada 2010-2011, que este lunes ha sido absuelto, señaló a la salida del Juzgado que Javier Tebas, actual presidente de la LFP, "ha hecho daño a mucha gente" con la denuncia que presentó en marzo de 2013.



"En la sentencia no se sabe si era abogado, vicepresidente de la Liga o candidato a presidente. Para ejercer un cargo con tanta responsabilidad como el que tiene él (Tebas), hay que medir mucho las palabras, ha estado 5 años haciendo declaraciones de todo tipo, ha hecho mucho daño a mucha gente y es la segunda vez que absuelven por esta denuncia falsa que él ha puesto. Es lo que tenemos ahora y con eso tiene que funcionar el fútbol español", recalcó.



El exfutbolista indicó que tras conocer hoy el fallo del Juzgado Número 7 de lo penal de Valencia está "satisfecho de que, por segunda vez, se ha vuelto a demostrar que esto es todo una invención".



Ballesteros comentó que lo peor de estos cinco años, desde que se abrieran las diligencias, ha sido "estar señalado continuamente". "Llevamos cinco años y no he hecho declaraciones y he respetado los procesos y en todo momento he sido muy respetuoso con todos los momentos del juicio".



"Hoy la sentencia vuelve a dejar claro que quien acusa lo hace sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de criterio y acusando a unas personas que como yo hemos dedicado toda mi vida a un profesión a la que amo", prosiguió.



Preguntado por si piensa tomar algún tipo de medida legal contra los que presentaron la denuncia, señaló: "Nos acabamos de leer la sentencia al completo, el juez ha hecho una sentencia extensa, muy fundamentada, ya que deja muy claro la inocencia de todos y eso es lo importante ahora, luego ya veremos".



Sobre la incidencia profesional que ha tenido esta acusación en su persona, apuntó que "no" se lo plantea ahora. "Simplemente lo que he estado es muy fastidiado, me han acusado de algo que para mí es muy serio y grave. He estado callado, respetando los tiempos de la justicia, pero personalmente me he encontrado muy mal, no yo solo sino también mi familia".