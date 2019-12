Saveljich, el zar defensivo del Rayo con pasaporte argentino y montenegrino

David Ramiro



Madrid, 11 dic (EFE).- Esteban Saveljich es argentino de nacimiento pero internacional con Montenegro. Como jugador creció profesionalmente en Racing Club de Avellaneda, club al que no pretende volver en un futuro, pese a que vivió cosas "muy importantes" en el inicio de su trayectoria profesional antes de llegar a España.



Saveljich (Tandil, Argentina; 1991) es el nuevo mariscal de la defensa del Rayo Vallecano. Es uno de los hombres importantes del entrenador Paco Jémez, a cuyas ordenes está viviendo "uno de los mejores momentos profesionales" con confianza, minutos y goles.



Desde Madrid sigue la Liga argentina "más a través de resultados que viendo partidos" y recuerda sus inicios en Racing Club de Avellaneda (2011-2014).



"El club ha cambiado al doscientos por cien desde que llegué. Ahora es un club ejemplar, da mucha importancia a sus instalaciones, a sus juveniles, y en los últimos diez años ha tenido un crecimiento increíble", dice a EFE Saveljich, que llegó al primer equipo de Racing de la mano de Luis Zubeldia.



"Fue el entrenador que me dio confianza y me hizo debutar en Primera. Hace un tiempo me llamó para ir a Lanús. Le tengo un aprecio increíble porque fue la primera persona que confió en mi y me dio la oportunidad de jugar a nivel profesional", señala.



La llegada de Diego Cocca al banquillo de Racing hizo que Saveljich pasara a un segundo plano sin contar en el primer equipo que se hizo con el campeonato en 2014.



"Había hecho la pretemporada con ellos y, a falta de tres días para empezar, me dijo el técnico que no me iba a utilizar. Fue un golpe duro porque venía de jugar bastante y enterarme con tan poco tiempo hizo que no me pudiera ir a ningún lado", confesó.



"Aun así lo disfruté muchísimo porque aunque no era hincha, y ahora tampoco lo soy, Racing sí me hizo vivir muchas cosas a nivel personal por el amor y cariño que me brindaron desde que llegué a la pensión, que es donde viví con más chicos y crecí como persona y jugador. Le estoy agradecido. Solo estar en el plantel fue una alegría inmensa porque seis meses atrás jugaba con el equipo", señaló.



Tras salir de Racing, Saveljich, admirador de Martín Palermo, jugó cedido en Defensa y Central y sus buenas actuaciones le valieron para ser internacional, pero no con Argentina, sino con Montenegro.



Pese a nacer en Tandil, los orígenes de un bisabuelo suyo le permitieron jugar con Montenegro, un hecho que no tuvo en cuenta hasta que se lo comentaron desde la embajada montenegrina en Buenos Aires, cuando ésta buscó antecedentes extranjeros de diversos jugadores y entre otros encontró el suyo.



"La historia nace porque mi bisabuelo, cuando el país entró en guerra, se fue para Argentina y conoció al embajador, que me propuso darme la oportunidad de jugar con ellos y la aproveché", comentó.



Jugar con Montenegro fue "difícil en su momento" porque no se manejaba con el idioma del país ni con el inglés, aunque después fue aprendiendo y se sintió más a gusto.



Debutó el 8 de mayo de 2015 con Montenegro, frente a Dinamarca, y después también jugó contra Rusia, Grecia y Suecia de Zlatan Ibrahimovic.



"La experiencia de jugar contra Suecia fue muy bien. No pensaba que jugaría, pero se lesionó un compañero y salí. Fue un recuerdo muy lindo, tengo la foto guardada", recordó.



El 24 de marzo de 2016, tras enfrentarse al conjunto heleno, desapareció de las convocatorias, aunque sus buenas actuaciones en la Liga española espera que le abran de nuevo las puertas de la selección.



"No volví porque se cambió de entrenador, no hablaba español, y para mí era muy difícil comunicarme. El nuevo (el exjugador bético Faruk "Pepe" Hadzibegic) habla un poco español y espero hacer las cosas bien para que me vuelva a convocar", manifestó.



En enero de 2016, tras la experiencia en Defensa y Justicia, llegó a España para jugar en Segunda con el Almería e iniciar un periplo por equipos como Levante, Albacete y Rayo Vallecano.



En España está feliz, lleva una vida tranquila y todos sus objetivos deportivos pasan por ascender a Primera y poder enfrentarse a los mejores jugadores del mundo, entre ellos Leo Messi. "Dios quiera que pueda enfrentarme a él la temporada que viene".



"Queremos terminar al final de temporada festejando lo que todo el plantel quiere que festejemos, el ascenso a Primera, que es por lo que vamos a luchar hasta el final", confesó.



Desde la distancia, Saveljich declara que el fútbol argentino, con Boca Juniors y River Plate teniendo buenas participaciones en Copa Libertadores, está "volviendo a tener el protagonismo que tenía antes y se había perdido".



"Me pone muy contento verlo", señala Saveljich, que aún así no ve fácil un regreso a la Liga argentina a corto o medio plazo.



"Nunca cierro las puertas a nada, pero hoy en día estoy bien instalado en España y Europa. Uno piensa más en su familia que personalmente y volver en estos momentos a Argentina por la situación que vive el país a nivel de inseguridad y económico no es una buena opción", concluye.