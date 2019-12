"Yo no me enfrentaría con Messi jamás", asegura Maradona

Diego Armando Maradona, campeón del mundo en 1986 y uno de los mejores futbolistas de la historia, dijo este martes que "jamás" se enemistaría con Lionel Messi, y recalcó que él no critica a su compatriota y jugador del Barcelona.

"Yo no me enfrentaría con Messi jamás, para mí Messi es tan ídolo como para Benja es 'el Kun' (Agüero)", dijo Maradona, en una entrevista al canal de televisión TyC Sports, haciendo una comparación con su nieto y el padre de este.

Preguntado por si hay mala relación entre ellos y por si critica al seis veces Balón de Oro, aseveró que nada de eso es verdad. "Yo soy argentino, yo no lo critico a Messi. Miren lo bueno, yo soy amigo de 'Leíto', yo lo vi llorar en la ducha cuando perdimos 4-0 (en los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006)", insistió Maradona.

SU ENFRENTAMIENTO CON RIQUELME

El actual técnico del equipo argentino Gimnasia y Esgrima La Plata ha sido actualidad en las últimas semanas por su enfrentamiento con otro de los mejores jugadores argentinos recientes, Juan Román Riquelme, quien se presentó en las listas de la candidatura que ganó la presidencia del club del que ambos son hinchas, Boca Juniors.

Antes de las elecciones de Boca, Maradona ya había dicho que Riquelme no se podía vender "al mejor postor", algo que consideró que hizo al unirse a la candidatura de Jorge Ameal. En la entrevista con TyC Sports, dijo que "no" se sentaría a tomar un café con Riquelme por el bien de Boca.

"Que Riquelme tenga claro que el bien se lo va a hacer a Boca si hace bien las cosas para el hincha de Boca", afirmó, al tiempo que indicó que una de las maneras de conseguirlo es con títulos, aunque para ello se tenga que endeudar, "como River".

Más allá de las críticas, le agradeció las copas que ganó con la camiseta de Boca. "Si hay una cosa que valorar de Riquelme es que nos dio títulos", indicó. Sobre el momento actual del fútbol argentino, Maradona consideró que el mejor entrenador de la Superliga es Marcelo Gallardo, el mejor jugador Nacho Fernández, ambos de River, y que un futuro seleccionador para Argentina puede ser el actual entrenador de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze.

También apuntó al seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, como el que considera que debe ser próximo técnico de Boca.



MENSAJE CONTRA LAS DROGAS

En una larga conversación en la que repasó multitud de aspectos de su vida, 'el Diego' lanzó un mensaje contra la droga."A los chicos les digo no a la droga, no. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido. Y yo cuando tomaba falopa (cocaína) no tenía nada, era un zombi. No la prueben", dijo, mirando a cámara.

Reconoció que haber tomado drogas es una de las cosas de las que se arrepiente en su vida, porque se perdió el crecimiento de sus hijas.



MARADONA Y LA POLÍTICA

Maradona habló sobre su país, cuyo Gobierno acaba de cambiar de manos de Mauricio Macri a Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández, por quien muestra simpatía política 'el Pelusa'.

Aseguró que el principal problema de hoy en día en Argentina es el mismo que atravesaba cuando él era niño: "el hambre". "En este país no cambió nada", recalcó. Cuestionado sobre su relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, lo reivindicó. "Yo a Putin lo banco (apoyo) a muerte porque él está con nosotros. Es un Fidel Castro en potencia, un (Hugo) Chávez en potencia", sostuvo.

Dijo además que prepararía un asado soñado, un "asadazo" en el que invitaría a Castro, Chávez, Luis Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández, varios de ellos fallecidos.