El delantero de moda seguido por el Sevilla, elegido futbolista del año

El delantero noruego Erling Haaland, una de las grandes promesas del fútbol europeo, fue elegido este miércoles futbolista del año en Austria, país donde el escandinavo de 19 años juega en el Red Bull de Salzburgo. Con 28 goles (8 en la Liga de Campeones de la UEFA) en 22 partidos en lo que va de temporada, el jugador es uno de los artilleros más exitosos de las ligas europeas este año.



El noruego tiene un contrato con el Salzburgo hasta la temporada de 2023 pero varios grandes clubes europeos está interesados en fichar al delantero, entre ellos varios ingleses, como el Manchester United, o alemanes, como el Borussia Dortmund.



El ariete del Salzburgo ha sido espiado por el Sevilla, quien necesita un refuerzo para su delantera ante la escasa puntería de sus delanteros. De Jong, Chicharito, Munir y Dabbur suman solo cinco tantos en liga, números muy escasos para un equipo que pretende pelear por las posiciones más altas de la tabla, y el acierto de cara a puerta del noruego sería el remedio perfecto.



Por el momento, Haaland asegura que se queda en el Red Bull y que se siente "perfecto", aunque la prensa austríaca viene especulando desde hace semanas con su traspaso a una de las grandes ligas europeas como muy tarde en verano próximo. Con una venta del delantero noruego, el Salzburgo podría ingresar hasta 80 millones de euros, asegura la prensa deportiva local.



Además, el Salzburgo ya tiene al sustituto del ariete en mente. Este no sería otro que Matheus Cunha, jugador del RB Leipzig, quien ya fue tanteado por el Betis para reforzar su delantera en enero de la temporada pasada ante la falta de gol del equipo. El ariete brasileño no está contando demasiado para el club alemán, que pedía 20 millones por su traspaso. Sin embargo, al ser los dos clubes del mismo propietario, el trasvase de jugadores entre un equipo y otro no tendría mayor problema.

Haaland se impuso en la elección a mejor jugador del año en Austria a Marcel Sabitzer (RB Leipzig) y David Alaba (Bayern Múnich), considerados actualmente como los dos mejores futbolistas austríacos del momento.



"Para mí (este galardón) es algo muy grande", dijo Haaland en declaraciones a la agencia de noticia APA tras conocer su elección, realizada por los entrenadores de la primera división austríaca.