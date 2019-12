Colín-Kazim Richards confiesa que quiere olvidar lo que vivió en Veracruz

Pachuca (México) 19 dic (EFE).- El inglés Colin-Kazim Richards aseguró este jueves que se siente tranquilo en su nuevo equipo, el Pachuca, luego de vivir una experiencia difícil con el Veracruz al no haber recibido salario por más de cinco meses.



"Hay una diferencia abismal entre los dos equipos, no hay punto de comparación, y me refiero a la organización. Pachuca está pendiente de los detalles necesarios para que sus futbolistas sólo se preocupen por hacer su trabajo", relató para EFE.



Colin-Kazim Richards jugó 29 partidos con el Veracruz y anotó 9 veces. Llegó en enero del 2019 para fortalecer la delantera, pero los problemas abundaron hasta que el equipo fue desafiliado de la liga mexicana por incumplimiento de pagos.



"Ahora quiero enfocarme en ser titular en Pachuca y olvidar lo que sucedió en Veracruz. Entrar en comparaciones no sería justo, porque había gente valiosa en todas las áreas, no sólo los futbolistas", agregó.



Hijo de madre turca y de padre inglés con ascendencia de Antigua y Barbuda, Colín-Kazim Richards dice que se siente orgulloso de sus raíces, las que predicó en Veracruz.



"En la vida aprendí que es mejor dar, que recibir. Provengo de una familia que llegó sin nada material a Inglaterra y mucha gente ayudó, por lo tanto, me tocó hacer lo propio con los chicos de las inferiores donándoles dinero para que siguieran con su sueño", reveló.



Richards, a los 18 años, fue detectado por el Bury en el 2004 tras ser rechazado en el Arsenal y el Wimbledon. Se convirtió en un nómada del fútbol al pasar hasta por 16 equipos antes de recaer en México en el 2018.



"Mi historia es rara. Crecí en una familia mitad musulmana y mitad cristiana, se hablaban dos idiomas a la hora de comer, mi abuela materna no sabe inglés, me educaron bajó la religión de los turcos, pero nunca nos desunimos, no hubo barreras entre nosotros, todos me apoyaron para que jugara al fútbol", confesó.