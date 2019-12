En medio de toda la polémica, la Federación saca pecho por el VAR

No andan las aguas tranquilas entre los equipos de Primera División en cuanto al videoarbitraje. Las quejas del Real Madrid tras el clásico son las últimas de un sinfín de reproches al VAR por parte de la mayor parte de los 20 clubes que conformar la máxima categoría del fútbol español.



Por unas cosas u otras, todos los equipos se han sentido desprotegidos en algún momento con esta nueva herramienta, que venía a mejorar el deporte rey y a imponer una mayor justicia sobre el verde. Lejos de esta realidad, el videoarbitraje no ha hecho más que suscitar nuevos problemas: líneas de fuera de juego mal trazadas, penaltis mal señalados que no se corrigen, faltas en el área incomprensiblemente no señaladas, cambios en los criterios de expulsión de una jornada a otra...



Y en medio de toda esta polémica, la Real Federación Española de Fútbol ha aprovechado para sacar pecho sobre el arbitraje español y el uso del VAR en nuestro país. Esto se debe a que el colegiado Juan Martínez Munuera ha sido seleccionado como el árbitro VAR para la final del Mundial de clubes de la FIFA que se disputará este próximo sábado entre Liverpool y Flamengo.





?? OFICIAL | Martínez Munuera, VAR en la FINAL del Mundial de Clubes ??.



? Segunda final Mundial consecutiva con VAR español.



? FIFA refrenda una vez más su confianza en el arbitraje español.



?? https://t.co/XtcXLUPuIr pic.twitter.com/JfRQStSBuH — RFEF (@rfef) December 20, 2019