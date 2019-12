El Atlético ultima detalles para medirse al Betis bajo el viento y la lluvia

Majadahonda (Madrid), 21 dic (EFE).- Bajo un fuerte viento y una lluvia continua, el Atlético de Madrid ultimó este sábado los detalles tácticos para medirse mañana al Betis en el Benito Villamarín (16.00 horas) en el último partido oficial del año 2019 para el conjunto rojiblanco.



En esta última sesión preparatoria quedó confirmado que el entrenador argentino Diego Pablo Simeone no podrá contar con Koke Resurrección, que sufrió una elongación muscular en el muslo derecho en el partido contra el Osasuna, y tampoco con el extremo canario Víctor Machín 'Vitolo', que se ha perdido los últimos dos partidos por una lesión muscular; además de Diego Costa, al que no se espera hasta finales de febrero tras su operación de una hernia.



Sin esos tres futbolistas, el resto de jugadores del primer plantel rojiblanco se entrenó con normalidad pese a las malas condiciones meteorológicas, con el lateral croata Sime Vrsaljko incluido, aunque el proceso de recuperación de la rodilla izquierda hace poco probable que vaya a ser convocado.



Quien sí podría volver a la convocatoria es el defensor montenegrino Stefan Savic, que lleva toda la semana entrenando con el grupo, por lo que es probable que regrese a una citación de la que ha estado ausente los últimos trece encuentros oficiales por una lesión muscular con recaída.



No obstante, las pruebas que ha realizado durante toda la semana Simeone indican que el balcánico no estará entre los elegidos para el once inicial en el campo verdiblanco, en el que figurarán el ingles Kieran Trippier, el uruguayo José María Giménez y los brasileños Felipe Monteiro y Renan Lodi en defensa.



El centro del campo será para el mexicano Héctor Herrera, el ghanés Thomas Partey, Saúl Ñíguez y el francés Thomas Lemar; con el portugués Joao Félix y Álvaro Morata en la delantera.



El Atlético viajará esta tarde hacia Sevilla, donde espera cerrar con una victoria el año 2019, el que sería su tercer triunfo consecutivo tras las victorias ante el Lokomotiv de Moscú ruso y el Osasuna.