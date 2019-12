Aleñá, Hazard, Fabián... Así vienen las portadas de este viernes

La portada de ESTADIO Deportivo abre con Carles Aleñá, primer refuerzo invernal del Betis, que este jueves anunció la renovación de su gran estandarte, Joaquín. El capitán admite que está en su "mejor momento".

Aleñá también es protagonista en la primera del diario Sport, que señala que se irá al Betis cedido sin opción de compra. Por otra parte, recalca que el Barcelona está a un solo tanto de superar al Real Madrid como máximo goleador de LaLiga.

Mundo Deportivo pone la lupa en la Premier League. "El Liverpool golea a domicilio al Leicester, 2º en el 'Boxing Day'", señala. La presentación de Abelardo como técnico del Espanyol también tiene un hueco en portada.

En Marca, Hazard y su baja para la Supercopa en Arabia copa la información principal. "Su evolución va más lenta de lo previsto y el Madrid se jugará el primer título sin él", apunta.

En As hablan de un "acelerón por Fabián". El rotativo madrileño señala que el centrocampista no renueva con el Nápoles y el Madrid aumenta su interés. Además, recalca que Cavani no forzará su salida del PSG.

En la prensa internacional, destaca la portada del diario francés L'Équipe, que abre con dos auténticos campeones: la gimnasta estadounidense Simone Biles y el tenista español Rafa Nadal, de los que destaca sus trayectorias.