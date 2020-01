Brizuela confía en que Chivas tendrá su campeonato 13 y superará al América

Guadalajara (México), 9 ene (EFE).- El mexicano Isaac Brizuela, centrocampista de las Chivas de Guadalajara, afirmó este jueves que el equipo buscará su decimotercer título de liga para después tratar de superar al América y confirmarse como el más grande de México.



"Tienen un título más y se puede hablar de que es el más grande, pero estamos a un paso de alcanzar ese objetivo y no solamente vamos a alcanzarlos sino a mantener esa racha y tratar de buscar más campeonatos, no solo conformarnos con igualarlos", dijo en conferencia de prensa.



Luego de cinco torneos sin disputar la fase de los ocho mejores de la liga, el Guadalajara, considerado uno de los dos más populares de México, vive una nueva etapa con Luis Fernando Tena al frente del cuerpo técnico, Ricardo Peláez como director deportivo y la incorporación de nueve refuerzos.



El plantel iniciará la liga con figuras de nivel, entre ellos el exjugador del Manchester City Uriel Antuna, además del regreso de José Juan Vázquez y José Juan Macías, campeones con el equipo en 2017.



El 'Cone' Brizuela acepta que se ha generado una competencia sana entre los refuerzos y los jugadores que ya estaban en el plantel y que ha ayudado a que el equipo mejore en lo futbolístico y mantengan buen nivel físico.



"Se puede hablar de que hay muchas figuras, pero en la parte interna no nos sentimos así, los que llegaron no se sienten así, muchos se sorprenden de la manera en que convivimos todos y como nos llevamos. Es un grupo noble, estamos para ayudarnos, se han adaptado bien y no hay envidias", expresó.



Chivas comenzará el Clausura 2020 en casa ante el Juárez FC el próximo sábado.