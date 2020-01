Saucedo asegura que en la MLS Ibrahimovic y otros apenas caminaron la cancha

México, 9 ene (EFE).- El delantero estadounidense de los Pumas, Sebastián Saucedo, afirmó que en la MLS muchos jugadores apenas caminan la cancha, como dijo haber visto al sueco Zlatan Ibrahimovic durante su época en Los Ángeles Galaxy, y aseguró que en el fútbol mexicano la presión por los resultados es mucho mayor.



"En la MLS hay muchos jugadores que llegan a cobrar dinero. Otros como Zlatan, un jugador diferente, se la pasaba caminando en el campo", dijo a Efe el nuevo refuerzo del conjunto mexicano para el Torneo Clausura al aludir al ahora jugador del Milán italiano.



El ariete del Real Salt Lake entre 2017 y 2019 afirmó, por contra, que la exigencia es mayor en la Liga mexicana.



"Aquí al jugador extranjero que llega se le exige, se le piden resultados y sí puedes ganar bien, pero la exigencia es al máximo y llegas a aportar, a ayudar a tu plantel. Si no haces las cosas bien, vas para afuera", manifestó el jugador de 22 años, que en la última temporada disputó 27 partidos y marcó dos goles.



"La Liga de México es más competitiva y la diferencia pasa por la presión. En la MLS te puedo decir que en el Real Salt Lake si entrábamos o no a los 'play offs' no pasaba absolutamente nada. Acá cuando llegas a un equipo todo el mundo dice que tenemos que entrar a la Liguilla y pelear por el título", dijo.



Añadió que su decisión de jugar en México puede servirle para ser tomado en cuenta en la selección estadounidense.



"Me quise dar la oportunidad de jugar en un mejor equipo y llegué a un equipo grande. Pumas es una vitrina que me permitirá llegar a la selección mayor de Estados Unidos y me abrirá puertas a otras cosas", añadió.



Saucedo confía en disputar en marzo el Preolímpico de Concacaf con su selección para buscar un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio.



"En marzo tengo el Preolímpico. Espero que podamos conseguir el pase y eso también me permitirá dar un salto importante y decir a la selección mayor de mi país: aquí estoy", concluyó.