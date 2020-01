El defensa Luis Romo asegura que llega a marcar a Cruz Azul con un título

México, 10 ene (EFE).- El defensa Luis Romo, del Cruz Azul el fútbol mexicano, aseveró este viernes que fichó con La Máquina para marcar el camino de los cementeros con la ruptura de los 22 años acumulados sin obtener un título de Liga.



"Vengo a ser campeón; eso me marcaría a mí y a la institución porque es algo que el club necesita luego de tanto tiempo de no lograrlo, por eso es mi principal objetivo en mi regreso a Cruz Azul", dijo el defensa central en conferencia de prensa.



Romo, de 24 años, jugó 17 partidos el torneo pasado, además de que le anotó dos goles a Cruz Azul en la jornada tres. este viernes dijo que es un sueño volver al equipo en el que nació futbolísticamente.



"Estoy viviendo un sueño, me preparé toda mi vida para lograr esto, volver a Cruz Azul lo deseaba con todas mis fuerzas y ahora hay que mantener los pies en la tierra para seguir trabajando y consolidarme", confesó el zaguero.



Luis Romo es defensa central, aunque en algunas prácticas con Cruz Azul ha sido utilizado como medio escudo por el uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador de La Máquina, posición que explicó no desconoce.



"No me viene mal jugar como medio escudo, así debuté en mi carrera, pero hoy no me han dicho si voy a jugar en la defensa o en media cancha; yo estoy a disposición para lo que el técnico requiera", advirtió.



El defensa aseguró que no se siente abrumado por la presión que representa llegar a uno de los equipos llamados grandes del fútbol mexicano y dar resultados inmediatos al ser un refuerzo.



"Desde que aceptas una propuesta de Cruz Azul sabes a dónde vas y por el contrario tienes que disfrutarlo y eso estoy haciendo; es un reto que debo asumir para consolidar mi carrera y dejar huella en esta institución".



Luis Romo no podrá debutar este sábado en la fecha uno del torneo en el duelo entre Cruz Azul y