Si hay clásico no se reza

Yeda (Arabia Saudí), 11 ene (EFE).- El fútbol árabe está impactado por la llegada de la Supercopa de España a Arabia Saudí. La pasión que provoca la Liga Española y en especial el Real Madrid y el Barcelona es enorme.



El mundo se detiene para el mundo árabe cuando el espectáculo del fútbol español tiene una cita. Los locales se copan de aficionados ataviados de las bufandas de su club favorito.



El saudí reparte su entusiasta carácter y también su corazón entre su equipo local y el de la competición española, preferiblemente el Real Madrid o el Barcelona pero también el Atlético Madrid.



El fútbol es un elemento indispensable en la vida del hombre árabe. No solo en Arabia Saudí, durante los tres próximos años escenario de la Supercopa de España. Sin en el resto del continente.



Hace tiempo ya que este territorio ha acogido grandes citas internacionales. Ha abierto sus fronteras al mundo. Las finales de la Supercopa de Italia, encuentros de equipos argentinos o combates de boxeo ya se han disputado en Arabia Saudí.



Nada, sin embargo, como el tirón que proporciona el fútbol español. Una pasión que se generó definitivamente en los inicios del siglo XXI con la llegada a la liga de los conocidos como 'galácticos'. Y especialmente, con el duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo.



Yeda, poblada en gran parte por 'extranjeros', por ciudadanos de Irán, Iraq, Sudán o Jordania, entre otros, llegados en busca de trabajo, han tomado al Barcelona como equipo favorito. No ocurre lo mismo en Riad, la capital, que opta por el Real Madrid como clara preferencia.



Ambos clubes españoles despiertan la misma pasión que los principales equipos saudíes. El Al Nasser Riad y el Al-Ittihad de Yeda.



Los partidos se siguen por televisión. La primera división española se emite al completo. Por beIN Sports Catar y por el canal local Saudí Sports, que transmite repetidamente los encuentros de LaLiga.



Todo cambia con el fútbol. También el rezo, algo que marca la sociedad árabe. Así lo asegura Mohammed Alhouaity, un miembro de la organización de la Supercopa que ejerce la función de intérprete para las delegaciones del Real Madrid y el Atlético Madrid en Yeda.



"Un clásico trastoca hasta el rezo. Si hay un partido entre un Real Madrid y el Barcelona se cambia la hora de rezo. Saben que si no la gente se les echa encima. Se para todo aquí. Si hay clásico no se reza. Siempre se cierra todo en hora de rezo pero si hay un Real Madrid - Barcelona, no", señala a EFE Alhouaity.



R: "En todos los países árabes el impacto de un Madrid Barcelona es increíble, no solo en Arabia Saudí. Es una locura. Es muy fácil que haya una pelea entre aficionados de los dos equipos, incluso que se mate a alguien".



P: ¿Entonces habrá habido algo de decepción en la afición de Yeda porque el Barcelona fue eliminado?



R: "No, en ningún caso. El Atlético Madrid también tiene muchos seguidores. Sobre todo por Simeone, que gusta mucho. Se identifica mucho su carácter con el carácter saudí, fogoso, impetuoso.. Simeone es el mejor. Cómo grita, cómo se mueve".



P: Sin embargo, Valverde no gusta tanto. Le pitaron mucho en el partido del jueves.



R: "Se pitó a Valverde porque no nos gusta. No sabemos por qué el Barcelona tiene un entrenador así. No es justo que tenga un entrenador así. No nos gusta. Yo soy del Real Madrid pero puedes preguntar a cualquier aficionado del Barcelona y te dicen que hay que echarlo. No es porque llegue influencia de España. Nosotros lo vemos así. A la gente no le gusta"



P: ¿Desde cuándo existe ese furor por el fútbol español?



R: "Desde hace mucho. Desde hace casi veinte años. Yo, por ejemplo, tengo la camiseta del Real Madrid desde el 2002. La camiseta de Owen y Roberto Carlos. La que más se vende es la de Messi pero antes también la de Cristiano igual. Se venden más las camisetas de los equipos de España casi que los de aquí. El fútbol de Arabia Saudí también tiene seguimiento y es importante. Sobre todo Al Nasser Riad y el Al-Ittihad de Yeda, que son los más importantes de aquí. Todo Arabia lo vio el viernes ese partido, pero cada uno tiene su espacio. La Liga de Arabia y la española se ven igual, con el mismo interés"



P: "Cual fue el punto de inflexión? ¿Cuando comenzó tanto interés?



R: "La llegada de las estrellas al fútbol español fue determinante para elevar el interés aquí. La gente al principio seguía la Premier pero desde el 2000 con Van Nistelroy o Robben ya cambió. Y después más aún otro salto con Messi y Cristiano. A Cristiano ya se le seguía. Y por ejemplo desde que estaba en el Sporting"



P: ¿Y además del fútbol español que otras ligas extranjeras tienen interés?



R: "Después de la española, la Inglesa y la Italiana y después.. nada"



"El 'boom' fue con los galácticos. Lo que ha hecho Florentino Pérez supuso un impacto increíble. Es un tío muy listo. Lo que hizo con Figo, que prácticamente lo robó, llamó mucho la atención".



P: Últimamente, sin embargo, no ha fichado muchos galácticos. Igual a la espera de Mbappe?



R: "No sabemos si lo fichará al final pero ojalá fichara a Mohamed Salah. Es un ídolo aquí. Ojalá vaya a la liga española. Es increíble su impacto. En Inglaterra hasta aficionados del Liverpool se hacen musulmanes por él; se han cambiado de religión. La gente de inglaterra está loca"



P: "¿Quién retransmite los partidos de la Liga Española aquí?"



R: "Hay dos canales, sobre todo beIN sports Catar. También el Saudí Sport, que es un canal local. Y se ve todo, hasta el Rayo Vallecano. Emiten todos los partidos".



P: "La gente se reúne para ver los partidos?



R: "Claro, en todas partes. Sobre todo en cafés y restaurantes pero también en las casas. La gente se junta y ve los partidos y discute y se pelea. Todos los restaurantes tienen televisión. Si no, están perdidos".



P: Pero me ha llamado la atención que con toda la pasión que existe no se haya llenado el estadio para ver los partidos que ha habido.



"Bueno, casi se han llenado y la final seguro que se llena. De todas formas, el año que viene será distinto. Aquí la gente, mucha, es de fuera. El año que viene la Supercopa va a ser en Riad, y el aficionado es más pasional que en Yeda y tiene más hábito de ir al fútbol".



Santiago Aparicio