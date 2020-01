Saúl: "Mentiría si dijera que no me 'pone' especialmente este partido"

El centrocampista Saúl Ñíguez reconoció este sábado que el hecho de jugar ante el Real Madrid, y más en una final, le motiva "especialmente", ante la posibilidad de ganar el título de la Supercopa de España en Yeda.



Saúl es un canterano rojiblanco y ha jugado muchos derbis. Pero para el centrocampista cualquier duelo contra el vecino es relevante.



"Mentiría si te dijera que no me sigue poniendo jugar contra el eterno rival, y más un título. Es un momento especial para todos los atléticos jugar contra el máximo rival en una final", dijo antes del último entrenamiento en vísperas de la final.



Para Saúl la Supercopa es un torneo especial. Es el primer título que ganó, en el 2014, tras regresar al club al completar la cesión.



"Somos el Atlético de Madrid y cada partido es como una final. Llevamos una dinámica muy buena una línea buena y personalmente tengo muchas ganas porque fue el primero que logré tras volver de la cesión y estoy muy ilusionado por este trofeo", reconoció.



El centrocampista rojiblanco, uno de los dos que jugaron la final del 2014 junto a Koke, baja por lesión, explicó que en partidos de este tipo el entrenador Diego Pablo Simeone no es especialmente insistente con la motivación.



"Trabaja más los días normales que el día de la final. No necesita motivación ni esa cosa especial que se siente. Lo hace más en el trabajo diario para intentar ganar cada partido. Transmite el hambre cada día. Pero en una final no es complicado", aclaró Saúl.



El jugador rojiblanco considera que la clave del duelo estará en la pelea en el centro del campo. "El tema de la posesión no tiene nada que ver. Muchos equipos la tienen y no ganan. El centro del campo será una pelea muy bonita ellos se hacen fuertes en esa zona han mejorado y crecido. Ganará el que se imponga en el medio campo y creo que va a ser una final muy bonita", aventuró Saúl tras la remontada contra el Barcelona. Un aspecto que tiene un lado positivo pero también algo de advertencia.



"Hemos remontado varios partidos ya. Eso es un punto a favor pero también en contra. Sabemos reaccionar pero por otro lado no debemos permitirlo para no sufrir tanto ni tener un desgaste más grande. Lo ideal es sacar esa garra de los últimos minutos sacarla antes", indicó el centrocapista.



Aun así, el triunfo ante el Barcelona, por la manera que se produjo, refuerza al equipo ante la final.



"El triunfo del otro día nos apoya mucha fuerza. Es muy importante lo que logramos y cómo lo logramos. El Barcelona estuvo cerca de nuestro área. No supimos o no pudimos hacerle daño en muchos minutos pero aún así solo tuvieron una ocasión clara pero tenemos al mejor portero del mundo. sacamos cosas positivas. A pesar de que la gente piense que fue muy negativa y no fue así. En la segunda parte nos llegaron más aunque parecía que salíamos más. Hay que sacar la lectura positiva de cada parte", añadió Saúl.



"El equipo está en una línea ascendente. Llega el partido en un buen momento. Nos costó mucho llegar aquí después de como fue el encuentro contra el Barcelona. Pero eso nos refuerza de cara a la final", indicó el jugador rojiblanco.



Respecto a su compañero Joao Félix, que jugará su primera final como rojiblanco, Saúl opinó: "No me gusta individualizar pero tengo que decir que le veo bien, con un trabajo espectacular para el equipo. Cuando el equipo juega bien Joao o cualquier jugador crece, estamos mucho mejor. Por eso lo importante es el equipo. No hay que hablar con él. No hace falta motivar a ningún jugador", añadió.