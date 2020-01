Simeone: "Mi energía son los futbolistas"

Yeda (Arabia Saudí), 11 ene (EFE).- El entrenador del Atlético Madrid Diego Pablo Simeone, consideró, que al igual que Zinedine Zidane ha mejorado con el paso de los años, en los que ha ganado títulos y que lo que le proporciona energía y fuerza son sus propios futbolistas.



"Creo en mis jugadores siempre y busco potenciar al club que ha hecho un gran trabajo desde entonces. Desde Falcao para poder entrar en la Champions, que era dificilísimo entonces y que ahora un obligación. Veo que tenemos energía y eso me motiva cada día. Mi energía son los futbolistas"



Igual que su homólogo Zinedine Zidane, cree que ha crecido profesionalmente con el paso del tiempo "Esto es como la vida. Somos mejores con los años. Las experiencias vividas te hacen crecer. Yo creo que he crecido tanto en la vida como en los deportivo. No hay una situación separada de la vida con esto".



"Ganar es muy bonito pero no creo que pueda opinar de algo que no ha pasado, en lo que pasaría si se gana. Pero está claro que ahora no hay nada más importante para la afición, jugadores, técnicos y directiva que el partido del domingo", apuntó Simeone ante la final.



Simeone ensalzó el trabajo realizado contra el Barcelona en la semifinal. Asumió que se vieron superados pero que el equipo se mantuvo y eso fue lo mejor. "La mejor parte defensiva fue el primer tiempo. Donde ellos fueron mejores, el equipo tuvo sostén. Estuvimos muy atrás y sin presionar arriba porque no nos dejaron porque fueron superiores ahí. Fueron veinticinco minutos más superiores y nos mantuvimos. En la segunda parte defendimos peor y atacamos mejor. Con su segundo gol anulado perdimos el miedo al partido. Creció Llorente y Correa. Tuvo que pasar todo lo anterior para quedarnos con ese tramo fina,l que fue el mejor".



El técnico argentino elogió al Real Madrid y a Zinedine Zidane. Sobre todo, la ambición de ganar. "El Real Madrid es un equipo que conocemos muy bien por la jerarquía de sus futbolistas y un entrenador ganador que transmite que tienen que ganar y ganan. No esta Hazard, ni Bale ni Benzema y tiene la misma ambición. Ante el Valencia se potenciaron a través de la circulación con jugadores de segunda línea. Tiene a Vinicius y a Rodrygo a la espera que les puede dar más velocidad. Tendremos que esperar para poder atacar y ver dónde le podemos hacer más daño".



Simeone sigue con su idea de prolongar el crecimiento del equipo. "Enfrentarnos a equipos como estos nos hacen mejores. Estamos en la línea de crecimiento, de que los jóvenes cojan experiencia", indicó antes de medirse al Real Madrid en una situación muy distinta a la de tiempo atrás, en la Liga.



"En la liga es diferente. Hay tres resultados. Aquí un resultado solo y un error te lleva a tener menos tiempo de recuperación. Una semifinal directa o una final solo vale una cosa. Y cada uno con sus armas buscará ganar el partido", dijo. "Será en un escenario fantástico, con dos equipos que quieren ganar y que intentarán llevar el partido a donde más lo conviene", apuntó Simeone.