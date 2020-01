Reinier se declara feliz de llegar al "más grande club del mundo"

El centrocampista brasileño Reinier Jesús se declaró "muy feliz" por su fichaje con el Real Madrid, que calificó como "el más grande club del mundo" en una entrevista concedida al portal Globoesporte.



"Es un sueño realizado. Llegar al Real Madrid es el top. Es el más grane club del mundo. Es una felicidad inmensa. Estoy muy feliz. Es la realización de un sueño para mí y mi familia", afirmó el jugador, que el domingo cumplió 18 años, en declaraciones que concedió al portal brasileño desde Armenia (Colombia), en donde disputa el Preolímpico.



El jugador que el año pasado debutó como profesional en las filas del Flamengo, con el que se coronó campeón brasileño y de la Copa Libertadores, afirmó que ya recibió mensajes de bienvenida de otros jugadores del Real Madrid, como Rodrygo y Marcelo.



"Marcelo me mandó un mensaje, así como Rodrygo. Me puse feliz con la bienvenidas que me dieron", afirmó.



"Ahora es llegar con calma, con los pies en el piso y ver lo que va a ocurrir", agregó Reinier, quien deberá presentarse en el Real Madrid en febrero, cuando concluya el Preolímpico.



El centrocampista, que tuvo pocos minutos en las victorias de Brasil sobre Perú (1-0) y Uruguay (3-1) en el Preolímpico y sigue sin ganarse un puesto en la titular de la Canarinha, declaró amor por el Flamengo y dijo que no jugaría por otro club en caso de volver a Brasil.



"No, no. ¿Está loco?", dijo al ser interrogado sobre si aceptaría volver para reforzar el Vasco da Gama, histórico rival del rojinegro. "Mi amor por el Flamengo solo creció desde los 12 años. Jugar por el Vasco jamás. Es nuestro rival y no me gusta", afirmó.



Agregó que los mayores recuerdos que se lleva del Flamengo son su debut como profesional, jugar en el Maracaná lleno, las campañas que concluyeron con los títulos de Liga y de la Libertadores y la alegría de sus compañeros.



El Real Madrid oficializó el lunes el fichaje de Reinier hasta junio de 2026 y anunció que el jugador se incorporará al filial, el Castilla, cuando termine con su selección el Torneo Preolímpico Sudamericano que se disputa en Colombia.



Pese a que ni el Real ni el Flamengo anunciaron el valor de la transacción, diferentes fuentes la cifraron en 30 millones de euros.



Su fichaje se suma al de otras jóvenes promesas del fútbol brasileño contratadas por el Real en los dos últimos años, como Vinicius Júnior y Rodrygo Goes, que ya han tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo.