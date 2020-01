Sabalza: No juzgan a Osasuna, sino a unos señores que estuvieron en Osasuna

Sabalza: No juzgan a Osasuna, sino a unos señores que estuvieron en Osasuna

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, lamenta que el club esté en boca de la opinión pública "no por el aspecto deportivo, sino por otros en absoluto agradables" y remarca que "no están juzgando a Osasuna, sino a unos señores que estuvieron en Osasuna y a unos futbolistas que, al parecer, llegaron a un acuerdo con ellos".



En una entrevista difundida por el departamento de comunicación de Osasuna, Sabalza reconoció que está viviendo con "tristeza" el juicio por supuestos amaños de partidos que se celebra en la Audiencia Provincial de Navarra, en el que Osasuna participa como acusación particular.



Preguntado sobre qué es lo que más le duele del proceso, contestó que "el hecho de que mucha gente no sepa distinguir que Osasuna no está en los tribunales, no están juzgando a Osasuna, sino a unos señores que estuvieron en Osasuna y a unos futbolistas que, al parecer, llegaron a un acuerdo con esos señores".



Sabalza comenzó su mandato como máximo dirigente de la entidad en diciembre de 2014. Tan solo un mes después (enero de 2015), el club recibió una carta del Consejo Superior de Deportes en la que informaban sobre 2 partidas de dinero después de realizar una auditoría, 2.300.000 euros en total.



"En la junta directiva decidimos que eso era un dinero que había salido sin justificación y lo llevamos a los tribunales", declaró el presidente que aseguró que lo hicieron porque "queríamos que nos lo devolvieran". El objetivo de denunciar a sus antecesores en el cargo fue el de lograr "transparencia para que se sepan las cosas que se pueden y deben saber. Que no hay nada que ocultar".



Sobre la posibilidad de que ese dinero regrese a las arcas rojillas, Sabalza sostuvo que "sería bueno porque nos interesa", a la vez que añadió que lo verdaderamente importante es que queden dos cosas claras: "Que Osasuna no es un club que se dedica a hacer chapuzas, sino que es un club serio, formal y transparente. Y segundo que se acabe de una vez para que todo esto se olvide y celebremos el centenario y, sobre todo, nos mantengamos en Primera División".



"Ha sido complicado porque la gente, cuando uno entra en un sitio, piensa que es como los demás", dijo el presidente, que añadió que "parecía que íbamos a ser una continuidad de esas juntas directivas", a pesar de que como rezaba el lema de su candidatura "volver a nuestras raíces", finalmente esto no fue así.

ras opinar que Osasuna "ya ha recuperado el prestigio que siempre había tenido", incidió en la importancia de "seguir haciendo lo que estamos haciendo", porque "Osasuna era un club querido por mucha gente, y creo que ahora lo sigue siendo"."Hay que ser transparentes, comunicativos y tener claras las ideas de qué es un club de los socios y de que ellos son los más interesados en que Osasuna tenga un gran nombre y un gran prestigio", declaró Sabalza.



Para el navarro, Osasuna ha pasado "buenos y más momentos malos" y él mismo aceptó que cuando llegó al cargo de presidente comentó que su ilusión era "estar en el centenario en Primera División", si bien precisó "cuando uno se mete en estos cargos no tiene que mirar por uno mismo, sino por el bien del club".



Uno de los grandes logros obtenidos durante el actual periodo según Sabalza, ha sido el volver a sentir el osasunismo", logrando que "los trabajadores del club se involucren en algo que está dentro de todos".