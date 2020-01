Arteta: "Ceballos tiene que ponerse en forma y luchar por su puesto"

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, no quiso hacer comentarios acerca de los rumores que sitúan a Dani Ceballos fuera del Arsenal en este mercado invernal y le pidió que luche por su puesto. "He hablado con él", respondió Arteta cuando fue preguntado por la situación de Ceballos en el equipo. "Cuando llegué al club él no estaba aquí, estaba recuperándose de su lesión en Madrid durante un mes", prosiguió.



"Cuando volvió siguió con la recuperación, intentando ponerse en forma. No he visto mucho de él, porque apenas ha entrenado una semana o diez días con nosotros. He escuchado estos rumores sobre él pero no tengo nada que comentar", puntualizó el técnico español.



"Tiene que ponerse en forma y luchar por su puesto. Después de eso elegiré a los mejores futbolistas que yo crea para el equipo". En los últimos días, la prensa española ha informado de que Ceballos querría cortar su cesión en el Arsenal para disponer de más minutos de cara a la próxima Eurocopa.



Su situación en el equipo inglés no ha sido sencilla. Después de un buen inicio de campaña, una lesión muscular le tuvo dos meses fuera de la competición. En los últimos partidos, con Arteta ya al mando, no ha disputado ni un minuto.