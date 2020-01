Flamengo adquiere los derechos de su goleador Gabigol y lo garantiza hasta 2024

El club Flamengo anunció este martes que ha llegado a un acuerdo con el Internacional italiano para adquirir los derechos federativos del delantero Gabriel Barbosa "Gabigol", goleador el año pasado tanto de la Liga brasileña como de la Copa Libertadores y con quien firmó un contrato hasta 2024.



El anuncio se produjo a pocos días de cerrar la ventana de transferencias y tras negociaciones que comenzaron en diciembre, cuando venció el contrato de cesión por el que Gabigol, de 23 años, vistió en 2019 la camisa del club más popular de Brasil.



El delantero fue decisivo en las campañas con las que el Flamengo conquistó el año pasado el Campeonato Brasileño con cuatro jornadas de anticipación y la Copa Libertadores, y fue precisamente el autor de los dos goles con los que el club brasileño se impuso por 2-1 en la final de este último torneo ante el River Plate argentino.



El conjunto de Río de Janeiro no dio detalles sobre el valor que tuvo que pagar para retener a Gabigol y tan solo informó que firmó con el delantero un contrato que lo convierte en jugador del club hasta diciembre de 2024.



Según versiones de prensa, el club más popular de Brasil pagó 17 millones de euros por el 90 % de los derechos del jugador.



"Puede conmemorar Nación. Él se queda. El goleador Gabriel Barbosa firmó contrato con Flamengo hasta diciembre de 2024 tras acuerdo con el Inter de Milán", aseguró el club carioca en su página en internet.



"El camisa 9 e ídolo va a seguir balanceando las redes vestido con el Manto Sagrado", agrega el comunicado.



El Flamengo recordó que en su primera temporada como jugador del club, Gabigol anotó 43 goles, 25 de los cuales en el Campeonato Brasileño, 9 en la Libertadores, 7 en el Campeonato Carioca y 2 en la Copa do Brasil.



Gabigol también confirmó el acuerdo con un vídeo que publicó en las redes sociales y en el que anunció su permanencia en la "Nación rojinegra", como el conjunto y su inmensa afición son conocidos por los hinchas.



"La Nación me abrazó. Aquí vivimos intensamente. Nos apasionamos, sonreímos, sufrimos y vibramos. Quebramos barreras y, si es para el bien de la Nación, yo me quedo", dijo el delantero al parafrasear al primer emperador de Brasil, Pedro I, cuando declaró la independencia del país y dijo que se quedaría y no regresaría a Portugal como le exigía la Corte.



Gabigol, que había sido artillero de la Liga en 2018 como jugador del Santos, con 18 goles, se consagró el año pasado como el tercer brasileño en haber conquistado el título de goleador del Campeonato Brasileño en dos temporadas consecutivas, tras Dadá Maravilha (1971 y 1972) y Tulio (1994 y 1995).



El delantero natural del San Bernardo del Campo, ciudad de la periferia de Sao Paulo, ya había vivido su mejor temporada como futbolista en 2018, cuando volvió al Santos, el club en que se inició profesionalmente, pero la superó el año pasado en el Flamengo.