Tebas: ?Este fin de semana no hemos cumplido con nuestra responsabilidad?

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró que no han "cumplido" con su "responsabilidad" tras los insultos racistas que recibió el futbolista del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, durante el partido que enfrentó el pasado sábado al equipo rojiblanco con el Espanyol en el RCDE Stadium de Barcelona.

"LaLiga como organizadora del campeonato es responsable de la seguridad del aficionado y este fin de semana no podemos decir que hayamos cumplido con nuestra responsabilidad, así que hay que hacer autocrítica y reflexionar. Estamos preocupados en buscar soluciones", declaró Tebas durante la V Gala de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

"Mañana presentamos una denuncia ante la fiscalía de delitos de odio de Cataluña porque no puede volver a ocurrir. hay que buscar un camino, no estar pendientes de si se ha oído o no", anunció.

Además, LaLiga remitió este lunes un escrito de denuncia al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia que indica que en el minuto 69 del encuentro, cuando Iñaki Williams fue sustituido y se retiraba del terreno de juego por el fondo más cercano a su ubicación, varios aficionados locales desde el Graderío Gol Cornellà, "sin poder determinar el número", "entonaron" durante unos 10 segundos y cuando el jugador pasaba ante ellos el grito de "UH, UH, UH, UH".