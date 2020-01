Tebas dice que Valladolid y Granada le avisaron de que Osasuna iba a primar al Betis

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), Javier Tebas, ha declarado este jueves que fueron los expresidentes del Valladolid, Carlos Suárez, y del Granada, Enrique Pina, los que le alertaron de que Osasuna podría estar amañando partidos en la temporada 2013-2014.



Tebas, quien ha declarado durante más de dos horas como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Navarra, ha explicado que tanto Suárez como Pina le dijeron que Osasuna estaba intentando primar al Betis por ganar al Valladolid y por perder en Pamplona en la última jornada.



"Era la primera vez que teníamos información de dos fuentes diferentes" que coincidían en acusaciones concretas de amaño de partidos, ha sostenido Tebas.



Con Suárez, ha afirmado, cruzó mensajes de móvil en los que éste le comentó que la información que tenía sobre amaño de partidos procedía del jugador de Osasuna 'Sisi', Sisinio Fernández, anteriormente futbolista del Valladolid.



Ambos hablaron de que había que "proteger" a Sisi porque existía un corporativismo, una "omerta" (pacto de silencio) en los vestuarios de los equipos, y los jugadores tenían miedo a hablar por la posibilidad de que después no fueran contratados por ningún club.



Por ello y para que Sisi no tuviera "miedo profesional", se plantearon pagarle el salario medio que podía haber percibido como jugador durante dos o tres temporadas más.



Por su parte, Pina, en otros mensajes de móvil, aludió asimismo al amaño de un partido de Osasuna con el Espanyol y aseguró que desde el club navarro "están ofreciendo millonadas" a través de su Fundación" y ésa, ha dicho Tebas, "es la primera pista de dónde estaban sacando el dinero".



Sobre la confesión "creíble" de amaño de partidos que recibió del entonces gerente de Osasuna, Ángel Vizcay, ha manifestado que no le coaccionó en ningún momento para que lo hiciera ni le prometió nada, aunque sí se lo aconsejó y le informó de las ventajas jurídicas del arrepentimiento como atenuante.



Tebas ha puesto de relieve la importancia de este testimonio del exgerente, ya que en otro caso, ha apuntado, podría ser el propio club el que estuviera acusado de corrupción deportiva.



La versión de los expresidentes del Valladolid y el Granada y de Sisinio Fernández no ha podido ser escuchada en el juicio, ya que, entre este miércoles y el jueves, los tres han comunicado a la Audiencia de Navarra que no podían comparecer, el primero por estar el Londres, el segundo por gripe y el tercero por estar a prueba con un equipo japonés.



Tras un receso, la magistrada presidenta, tras afirmar que "llama la atención esa coincidencia" de que los tres testigos no hayan podido comparecer, les ha citado para el lunes 10 de febrero. En caso de nueva incomparecencia, se acordará su detención y traslado al juzgado por un presunto delito de obstrucción a la justicia.



Ha declarado posteriormente el exdirector general de la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), Javier Gómez Molina, quien ha explicado que pidió al CSD una auditoría complementaria a Osasuna al término de la temporada 2013-2014 tras recibir informaciones sobre amaños de partidos y detectar unos gastos que no les "terminaban de casar".



Cuando el auditor fue adelantando algunos datos y situaciones "que pudieran ser ilegales", la LFP mantuvo una primera reunión con el entonces gerente, Ángel Vizcay, que volvió cuatro o cinco días después para hablar ya de amaños de partidos, ha señalado.



Por su parte, el exdirector deportivo del Valladolid Alberto Marcos Rey ha reconocido que habló con el exdirectivo de Osasuna Txuma Peralta para ver si el club navarro, en caso de que el equipo castellano ya estuviera descendido, "podía poner una cantidad de dinero o no" para que ellos ganaran al Granada en el último partido de la temporada 2013-2014.



No obstante, en otro momento del juicio, ha declarado que ese pago no llegó a realizarse e incluso que no pidió esa prima, porque solo trataba de "sacarle información" Peralta sobre amaños. También ha precisado posteriormente que nunca se reunió con él sino que todos los contactos fueron telefónicos.