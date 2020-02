Van der Vaart sobre Joao Félix: "Está en el club y con el entrenador equivocado"

Joao Félix no está completamente adaptado al Atlético de Madrid después de seis meses en las filas del conjunto rojiblanco. El portugués está siendo muy cuestionado por su nivel de juego y sigue dando de qué hablar, pese a haberse perdido el último derbi por culpa de una lesión. El último que ha hablado sobre su figura ha sido el exfutbolista Rafael Van Der Vaart.

El ex jugador de Real Madrid o Betis ha hablado en Ziggo Sport sobre los motivos por los que Joao Félix no ha encontrado su sitio en el Atlético y no está luciendo como se esperaba cuando desde el Wanda Metropolitano pusieron más de 125 millones de euros en su fichaje.

"Joao Félix es un gran futbolista, pero está en el club equivocado y con el entrenador equivocado. Cuando el Atlético lo compró el pasado verano, inmediatamente pensé que podría cambiar su filosofía y comenzar a jugar al fútbol. Sin embargo, eso no ha sido así", asegura Van Der Vaart.

El ex futbolista holandés considera que Simeone tendría que adecuar el sistema del equipo a las condiciones del jugador portugués para sacarle el máximo rendimiento y que pueda triunfar en el Atlético. "Joao Félix necesita otro estilo de juego para destacar, necesita tener el balón en los pies para marcar el ritmo del partido, mientras que los equipos de Simeone no tienen la posesión", concluye.