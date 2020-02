La rebelión de la Copa encarece el billete europeo

La temporada 2019/2020 se consuma como la temporada de la igualdad, el curso en el que Real Madrid y Barcelona parecen más humanos que nunca y el Atlético pasa su peor momento en los ocho años con Simeone a los mandos. Se les ve sangrar, como al resto de los mortales, y el resto de los aspirantes se repiten a sí mismo, a modo de mantra, un 'esto hay que aprovecharlo'. No obstante, hay que verlo desde todos los prismas y es un hecho que la pérdida de vigor de los transatlánticos del fútbol español es un arma de doble filo, pues que las cosas se igualen hace subir la demanda y reduce la oferta. O, lo que es lo mismo, Europa va a estar más competida y, por lo tanto, más cara. Y es que Sevilla FC, que sueña con la Champions, y el Real Betis, que no renuncia a mirar a los puestos de la Europa League, saben ya que difícilmente la séptima plaza de la clasificación liguera otorgue un pasaporte continental.

De entrada, el nuevo formato de la Copa del Rey ha consumado la rebelión de los clubes modestos que se pretendía. Los equipos de Tercera, Segunda B y Segunda han tenido una gran cuota de protagonismo, con el CD Mirandés como ejemplo para todos ellos. El conjunto burgalés ha dejado en la cuneta a tres Primeras de mucho nivel como son el Celta de Vigo, el Sevilla FC y el Villarreal, con el mérito añadido de golear a los dos últimos (3-1 y 4-2), y se ha metido en unas sorprendentes semifinales con los dos principales equipos vascos, el Athletic y la Real Sociedad, verdugos de culés y merengues, y el Granada, que dejó en la cuneta al vigente campeón, el Valencia.

Esta situación convierte en bastante probable que el séptimo en LaLiga no vaya a Europa como ha sido habitual en los últimos años, cuando los finalistas coperos eran siempre equipos consolidados entre los seis primeros que, además, han levantado trofeos continentales en la última década: Barcelona (en la final cinco años seguidos), Valencia, Sevilla FC, Real Madrid, Atlético... Este curso, la única posibilidad de que el séptimo se clasifique es que bilbaínos, donostiarras o nazaríes pasen las semifinales de la Copa y acaben la competición liguera en el 'Top-6'.

Este hecho es complicado, ya que tienen por delante a equipos solventes que suelen dejarse pocos puntos, pero factible, pues a día de hoy la Real Sociedad es octavo con 34 puntos, los mismos que el Villarreal (séptimo); a sólo dos de la sexta plaza del Atlético (36); a tres del quinto, que es el Valencia (37) y a cinco de los puestos de Champions que cierra el Sevilla FC y que el conjunto 'txuri-urdin' ocupaba hasta hace bien poco. Por su parte, el Athletic marcha noveno, con 31 unidades, y el Granada es décimo, con 30; con dos de ventaja sobre Osasuna y Betis, que cierran un grupo de siete aspirantes europeos agrupados en un margen de sólo nueve puntos a falta aún de 45 por disputar.

Es decir, que la presión es máxima para todos. Los que cierran ese pelotón, caso del Betis, saben que no pueden fallar para no descolgarse más de esa apretadísima lucha. Así, en esta jornada afronta una gran oportunidad para dar un salto y comenzar la ansiada escalada clasificatoria. Para ello, no obstante, necesitan superar la complicadísima misión de vencer este domingo al Barcelona para esperar luego los pinchazos de rivales directos como Osasuna, que recibe en El Sadar al líder, el Real Madrid; el Granada, que visita en el Wanda Metropolitano a un Atlético muy necesitado de estímulos positivos; o Real y Athletic, que dirimirán el derbi euskaldún en el nuevo Anoeta.

No menos exigencia tienen los que encabezan el grupo de aspirantes europeos, como el Sevilla FC, que después de caer eliminado ante el Mirandés y de no pasar del empate contra el Alavés, busca reencontrarse con el triunfo en su visita a Balaídos, para enfrentarse a un Celta que lleva ocho jornadas sin ganar, antes de recibir la semana que viene en el Sánchez-Pizjuán al colista de LaLiga, el RCD Espanyol; por lo que el calendario brinda una buena oportunidad para salir del bache.

Los de Julen Lopetegui, cuartos con 39 puntos, estarán muy pendientes de ver cómo afecta el batacazo copero a madridistas y azulgranas, primeros y segundos en la tabla a siete y diez puntos de distancia; aunque lo que más centra su atención es el duelo de este sábado entre el tercero, el Getafe (39), y el quinto, el Valencia (37); amén del referido derbi vasco. Además, 'azulones' y che deberán subir en las tres próximas jornadas su particular 'Tourmalet', ya que los pupilos de Albert Celades recibe la próxima semana al Atlético de Madrid y visita en la siguiente a la Real Sociedad; mientras que los de José Bordalás se verán las caras con el Barcelona en el Camp Nou antes de enfrentarse con el Sevilla FC en el Coliseum Alfonso Pérez dentro de sólo 15 días.