La revitalización de Llorente

En 16 días, con cuatro partidos consecutivos de titular, Marcos Llorente ha superado todos los encuentros que había jugado de inicio en los cinco meses anteriores de su primera temporada en el Atlético de Madrid, revitalizado en la actualidad como una alternativa en el centro del campo, mientras divisa su quinto duelo seguido desde el once este viernes ante el Valencia en Mestalla.





Del 18 de agosto de 2019, cuando el Atlético inició la campaña con una victoria por 1-0 contra el Getafe, al 18 de enero de 2020, cuando perdió por 2-0 en Eibar, con 28 choques disputados en todo ese periodo, ambos incluidos, el centrocampista sólo había sido elegido para la alineación en tres: el 3-2 al Eibar, el 1 de septiembre de 2019; el 1-1 con el Alavés, el 29 de octubre; y el 1-1 con el Granada, el 23 de noviembre.



Y ninguno de los tres los jugó al completo. Ni contra el conjunto vasco en el Wanda Metropolitano, reemplazado al descanso con 2-1 en contra; ni frente al equipo vitoriano en Mendizorroza, también sustituido al intermedio con 0-0 en el marcador; ni ante el Granada, cuando disputó 76 minutos (1-1). En ninguno de ellos convenció en la misma medida que sí lo ha hecho en el presente.



Había sumado otros doce encuentros con minutos desde el banquillo de los 25 restantes en esos cinco primeros meses, entre ellos los dos choques de la Supercopa de España contra el Barcelona (2-3) y contra el Real Madrid (0-0), quizá el cambio de tendencia para un futbolista que ha demostrado que su utilidad estaba por encima del recorrido que le había dado en los primeros compases del curso Diego Simeone.



Más aún en un centro del campo sobre el que las dudas han sido insistentes en toda esta campaña, con tres puestos indiscutibles salvo por lesión o sanción (Thomas Partey, Koke Resurrección y Saúl Ñíguez) y sólo uno sin dueño preestablecido; a veces ha sido para Héctor Herrera, otras para Ángel Correa, alguna para Víctor Machín, 'Vitolo', alguna para Thomas Lemar y alguna también, esporádica, para Marcos Llorente.



El futbolista fichado del Real Madrid venía no sólo para complementar esa línea, sobre todo el medio centro, más aún con la salida de Rodrigo Hernández, sino para asumir un papel de protagonista que aún no ha sido tal; al revés, ha sido más que secundario e inconstante... Hasta su reciente reintegración al once.



También indudablemente condicionada por las lesiones -Héctor Herrera enlaza dos partidos de baja- y aún no consolidada, su serie más larga en la titularidad es reciente. Data del pasado 23 de enero, en la derrota contra la Cultural Leonesa (2-1). Después se ganó el puesto ante el Leganés, aunque fue cambiado al descanso, como ya le había pasado en dos de sus cuatro encuentros precedentes como titular.



En el derbi iba a ser suplente, pero surgió para el once por la baja por lesión de Herrera. "Tiene una energía y una vitalidad que el equipo necesita, sobre todo en estos momentos. Hizo un partido completo. Creo que con más cosas buenas que regulares. Eso suma en consecuencia de lo que va a venir", anunció entonces Simeone, que recurrió a él ante el Granada (1-0) y lo hará el viernes ante el Valencia, según las pruebas de los dos últimos días.



Su posición de partida será coincidente: interior derecho. "Marcos tiene mucha vitalidad, mucha fuerza y su aceleración en el traslado de la pelota es una de sus virtudes y hace que el equipo pueda progresar metros en el campo", analizó Simeone antes del 1-0 al Granada



El medio centro en Valencia será para Koke y Thomas, con Saúl a la banda izquierda. Jan Oblak será el portero; Santiago Arias, Stefan Savic, Felipe Monteiro y Renan Lodi formarán la defensa; y Víctor Machín, 'Vitolo', y Ángel Correa jugarán en la delantera. Es la idea a día de hoy de Simeone para el once en Mestalla.



Es un desafío crucial para el Atlético, que volvió a reunirse este miércoles para una comida en la sierra madrileña, al igual que la semana pasada, después del entrenamiento en la ciudad deportiva. Y el martes aguarda el Liverpool, en el encuentro de ida de los octavos de final del máximo torneo europeo en el Wanda Metropolitano.