Scaloni:´Messi juega con la misma responsabilidad en el Barça y en Argentina´

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aseguró este jueves en San Mamés, estadio sede de la próxima Eurocopa 2020, en el marco del IV Bilbao International Football Summit (BIFS'20), que Leo Messi "juega con la misma responsabilidad en el Barcelona y en Argentina".

"No veo que juegue menor en un lado que en otro, porque su responsabilidad es la misma en el Barcelona que con Argentina. Aunque la gente piense que no ha hecho un buen partido, ha sido el mejor de la cancha", dijo Scaloni sobre la estrella de Rosario, quien, "aún cuando no hace goles o parece no aparecer, es el mejor de la cancha".

Es más, el técnico de la Albiceleste destacó la capacidad defensiva de Messi "en la primera línea de presión", sobre todo "cuando huele sangre y cuando ve el gol". "En la primera presión es, si no el mejor, sí de los mejores del mundo porque la hace rapidísima", aseguró.

Sí admitió que en las selecciones nacionales no hay tantas posibilidades de que se creen "sociedades" como las que se dan en los clubes. "Rara vez se encuentran sociedades como la de Messi con Jordi Alba, que es archiconocida", apuntó.

Scaloni alertó de la "presión" que le supondrá a su selección jugar la próxima Copa América, que organizarán Argentina y Colombia, en casa y quiso situar el valor que le da ahora en el contexto sudamericano y mundial. "Argentina siempre es candidata, pero la gente cree que es de las mejores del mundo, Y yo no creo que sea de los mejores del mundo. Aunque sí que le puede competir a cualquiera y que es una selección importante", apuntó incluyendo a la Albiceleste dentro las "cinco" selecciones que considera favoritas para el torneo americano junto a Brasil, Colombia, Chile y Uruguay".

"Estas selecciones le compiten de igual a igual a las selecciones europeas", subrayó, añadiendo que el hecho de que Bolivia y Ecuador jueguen en altitud y Paraguay tenga "un seleccionador que les hace jugar bien", el entrenador del Athletic Club de Bilbao Eduardo Berizzo, aumenta las opciones de todas ellas.

"Si vamos a decir que vamos a ser protagonistas, pero nadie puede asegurar más. Nadie puede decir que vamos a ganar la Champions y hay selecciones al nivel de Argentina", ahondó.

En cuanto a su equipo, reconoce que cuenta con "mucho jugadores de media cancha para adelante" de calidad y que pueden aspirar a ser titulares. "En Argentina de mitad de cancha para adelante muchos jugadores parecidos y en el once todos no pueden jugar. En el cuerpo técnico tenemos mucho en cuenta eso al hacer la lista", desveló.

También consideró que, aún contando con un bloque defensivo, prácticamente "juegan siempre los mismos" y le faltan "recambios" en esa zona. Scaloni se congratuló de las apariciones de Lautaro (Martínez), (Leandro) Paredes, "que puede ser una referencia mundial en el puesto de medio centro, (Rodrigo) De Paul o (Marcos) Acuña, que "no tenía el protagonismo que podían tener", si bien dio mucha importancia a que tengan minutos de juego.

"Leandro está en un gran club, su técnico le hace jugar y eso para nosotros es importante. A nosotros no nos gusta que nuestros futbolistas jueguen poco. Necesitamos que jueguen porque para nosotros es importante y esa es una debilidad nuestra", dijo.

"Las puertas no se le pueden cerrar a nadie, pero sí que había que dar la oportunidad a otros jugadores", reflexionó, asimismo crítico con el hecho de que los jugadores argentinos, "en cuanto hacen seis meses buenos", se van fuera.

"Si pudiera pedir, pediría que no se fueran tan jóvenes. En Argentina el que hace seis meses buenos se va y eso a lo mejor no le hace bien, le vendría mejor llegar hecho a Europa", lamentó.