El Barça rescinde el contrato con I3Ventures

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, confirmó este martes que ha dado instrucciones para que el club se desvincule por completo de la empresa I3Ventures SL, vinculada a una campaña de desprestigio de jugadores, exjugadores y de personajes vinculados al entorno barcelonista en redes sociales.

"Sí es cierto que se contrató una empresa a finales de 2017. Ante el hecho que se ha confirmado que esta empresa sí lo hizo (creó páginas para desprestigiar en las redes sociales), hemos rescindido esta misma mañana el contrato", explicó Bartomeu durante la entrega del XIV Premio Internacional de Periodismo Deportivo Vázquez Montalbán.

Según una información del programa 'Que t'hi jugues' de Radio Barcelona (Cadena SER), el Barça contrató por un millón de euros los servicios de la empresa I3Ventures.sl, que entre otras funciones creó decenas de cuentas en Facebook y Twitter, que reunían miles de seguidores, con el fin de mejorar la imagen de Bartomeu.

Bartomeu ratificó las palabras del club, que este lunes emitió un comunicado en el que negaba "rotundamente" la contratación de servicios vinculados a cuentas que hayan difundido mensajes negativos, y aseguró que el monitoreo de redes sociales es una actividad básica en la que seguirán trabajando en el futuro.

El presidente quiso dejar claro "a todos los socios" que el Barça "nunca ha contratado un servicio para atacar a ningún jugador ni exjugador ni presidente o expresidente u organización". Bartomeu concluyó su discurso con un mensaje claro: sí se contrataron los servicios de esta empresa en 2017, pero nunca con el objetivo de atacar la imagen de nadie.

"No hemos desprestigiado a personas o instituciones y perseguiremos a todos los que nos acusen de ello. Nos defenderemos donde toque y con éxito. No es la primera vez que alguien habla del Barça sobre estos temas, como de corrupción en el caso de Paulinho, y se demostró que no era cierto, o de espionaje, en el que la Justicia nos dio la razón y después quedó archivado en enero", recordó el presidente de la entidad azulgrana.