A Pepelu, que sueña con triunfar en el Levante, le sienta bien Portugal

A sus 21 años, Pepelu se ha convertido en medio año en uno de los centrocampistas más relevantes de la Liga de Portugal, gracias a su capacidad organizativa en la medular, ya que es el referente del centro del campo del Tondela, club en el que está cedido por el Levante, donde quiere triunfar.

El buen hacer de Jose Luis García Vayá le ha llevado a debutar esta temporada con la selección española Sub-21 de Luis de la Fuente, en la que se deshace en elogios hacia el valencianista Ferrán, de quien, en una entrevista con la Agencia EFE, dice "tiene algo diferente".

El granota se siente "muy a gusto" en el Tondela que preside el exfutbolista barcelonés David Belenguer y que entrena el gallego Natxo González, donde el inicio del juego ofensivo pasa por sus botas.

Aunque llegó a debutar en Copa del Rey con el Levante, su objetivo pasa por "mejorar lo máximo posible", ya que su "sueño" es jugar en el primer equipo del club de su corazón.

Pregunta: La Liga portuguesa, ¿una experiencia positiva?

Respuesta: Muy positiva desde que llegué. Desde el primer día me acogieron como uno más, dándome todas las facilidades. Estoy muy contento de haber elegido esta opción y está siendo muy positiva para mí.

P: ¿Cómo es la carrera de Pepelu?

R: Empecé en el equipo de mi pueblo, el Denia, hasta que fiché por el Levante en categoría cadete. Luego, en mi primera etapa de amateur (2017-2018) jugué cedido en el Hércules (2ªB) y ésta es mi primera etapa profesional.

P: ¿La Liga lusa es un puente para muchos jugadores?

R: Es una liga muy visible de cara al exterior y donde llega mucha gente joven para seguir su crecimiento y creo que eso tiene mucha repercusión de cara al exterior.

P: El fútbol portugués.

R: El fútbol de Portugal no tiene nada que ver con España, creo yo, aunque también es verdad que no vengo de jugar ni en 2ª ni en 1º división, pero veo los equipos muy físicos, muy tácticos. Son muy difíciles de batir, porque, al final, lo que destaca aquí es el conjunto sobre las individualidades.

P: ¿Cómo está evolucionando esta campaña?



R:Lo que más destaco es, sobre todo, tácticamente. Estoy aprendiendo mucho. Al final, la liga es muy diferente a lo que vengo yo jugando en España y te tienes que adaptar. Tácticamente, físicamente es donde más estoy mejorando.

P: El Tondela es un club dirigido por un exfutbolista español...

R: Es un club muy humilde, muy familiar y muy cercano. Sabemos desde el principio que el objetivo es la salvación. Nosotros intentamos hacer el día a día lo mejor posible y hay que ser ambiciosos. Somos realistas, pero ambiciosos.

Estoy muy agradecido al Tondela por darme esta oportunidad. Estoy creciendo en mi carrera futbolística y he podido disfrutar de ir a la selección sub-21.

P: ¿Cómo es la selección española sub-21?

R: Es un grupo que nos llevamos muy bien. Así, que me lleve bien..., pues muchos, Álvaro Fernández, Ferrán, Dani Olmo, Gonzalo, Aitor,... Con mucha gente. Llevamos coincidiendo muchos años. No sabría decirte, destacaría el conjunto.

P: Ferrán Torres, ¿un jugador diferente?

R: Ferrán está en un momento muy positivo para él y siempre que ha venido con nosotros marca la diferencia. Está en su mejor momento. Siempre se nota la "chispita" que tiene, algo diferente.

P: La Liga española.

R: Intento ver todo el fútbol posible. Claro que veo la Liga española. Intento ver todos los equipos posibles y está claro que el nivel es muy alto. Está muy igualada entre Madrid y Barça.

P: ¿Y el futuro de Pepelu?.

R: Desde que vine aquí lo he dicho: yo me centro en mejorar lo máximo posible. Aportar lo máximo posible aquí y eso me va a permitir crecer como futbolista, que es mi objetivo. Yo soy jugador del Levante, tengo que volver allí. Siempre he dicho que mi sueño es jugar con el primer equipo del Levante.