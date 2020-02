Pau López y Vietto, en el once de la semana de la Europa League

Pau López y Vietto, en el once de la semana de la Europa League

La ida de los dieciseisavos de final ha dejado diferentes sensaciones entre los equipos españoles. El Sevilla logró un agónico empate ante el Cluj en Rumanía a 1 que vale su peso en oro. El Getafe fue capaz de doblegar a todo un Ajax en el Coliseum Alfonso Pérez. El Espanyol, por su parte, salió con un once plagado de suplentes pensando en la liga y salió goleado de Inglaterra por 4-0 ante los Wolverhampton.

La jornada, además, dejó muchas sorpresas en forma de resultados. El Benfica salió derrotada de su visita a Ucrania y tendrá que levantar el 2-1 ante el Shakhtar en Lisboa. El United no fue capaz de pasar del empate ante el Brujas en Bélgica, aunque el gol de Martial da una ligera ventaja para la vuelta en Manchester. El Oporto cayó en Leverkusen por dos tantos a uno y se espera una vuelta muy igualada en Portugal.

Una vez finalizado estos partidos, la UEFA, a través de su portal web, ha publicado el once de mejores jugadores de la ida de los dieciseisavos de final. Entre los elegidos, destacan el ex bético Pau López, que mantuvo su portería a cero ante el Gante belga; y el ex sevillista Luciano Vietto, que vio puerta en la victoria del Sporting de Portugal ante el Estambul Basaksehir.

Comprueba el resto de los jugadores elegidos por la UEFA en nuestra galería.