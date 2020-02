Haro, Feddal, la Champions, el coronavirus... así vienen las portadas de hoy

Las principales portadas de los diarios deportivos en este miércoles, 26 de febrero de 2020, tienen como claro protagonista del día a la segunda tanta de los octavos de final de la Champions League. Ángel Haro, cuya continuidad al frente del Real Betis también está generando debate en esta irregular temporada, y Zou Feddal, por cuyo fichaje puja el Valencia, también copan protagonismo en la enésima jornada marcada por el pánico al coronavirus.

Las ocupaciones profesionales del presidente del Betis condicionan su presencia en el día a día del club, máxime cuando sus proyectos no acaban de coger el vuelo deseado; pero desde su entorno desmienten que vaya a dejar la presidencia y aseguran que no rehuirá el pulso con el tándem Caro Ledesma-Serra Ferrer. Mientras, en Valencia, que esperan reaccionar este sábado, precisamente con los verdiblancos como rivales, aseguran que en Heliópolis no le están poniendo fácil fichar a Feddal.

Por su parte, en Nervión, el Sevilla FC está pendiente del estado de Vaclik y Fernando antes de recibir este jueves al Cluj en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League con el viento de cara después de la reconfortante victoria en Getafe, donde Lopetegui se mimetizó con Bordalás y en su plantilla hubo una rebelión de los 'silenciosos' para recuperar su condición de equipo de Champions que defenderá el próximo domingo ante Osasuna.

El agridulce empate en Nápoles de un Barcelona plano y gris al que salvó el valioso tanto de Griezmann es el tema que abre en los diarios de Cataluña. En la capital de España, la previa del Real Madrid-Manchester City, que se enfrentan esta noche en el Santiago Bernabéu, es el asunto principal en las portadas.

La resaca del Chelsea-Bayern del martes y el Lyon-Juventus que cierra esta noche la ronda de ida de los octavos de final de la máxima competición continental es el tema de apertura en la prensa internacional, que dedica un importante espacio en sus primeras páginas a la alerta mundial por el coronavirus, con especial cobertura al caos que se vive en el norte de Italia y en cómo esta situación está afectando a diferentes competiciones deportivas.