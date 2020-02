'American CF Investors' estudia una nueva oferta para el Málaga

'American CF Investors', un grupo privado de seis inversores estadounidenses "cualificados" y "acreditados", estudia hacer una nueva oferta a través del administrador o los tribunales para adquirir la mayor parte del accionariado del Málaga CF.



Así lo ha trasladado en un comunicado remitido a Efe la agencia creativa de publicidad española 'Hormiguea', que representa en España a la representante legal de California (EE.UU.) para dicho grupo, la abogada Moriya Christie, que ha volado hasta Málaga para determinar la posibilidad de hacer una nueva oferta a través del administrador o los tribunales.



En este sentido, han señalado que este grupo de "inversores experimentados" hizo en diciembre de 2019 una oferta confidencial a uno de los representantes legales del presidente del Málaga CF, Abdullah Al Thani, para adquirir el 97% de las acciones del equipo andaluz.



"Esta oferta fue rechazada y se informó al grupo que Al Thani no estaba interesado en vender su parte en ese momento. Sin embargo, debido a la actual cadena legal de eventos (...) la abogada Moriya Christie ha volado a Málaga para determinar la posibilidad de hacer una nueva oferta a través del administrador o los tribunales", señala la nota.



Según ha trasladado en el comunicado 'Hormiguea', Christie es conocida como "una de las mejores litigantes de derecho familiar y fideicomiso en el sur de California y representa a muchas personas del mundo del entretenimiento de alto perfil".



"Asistió a la prestigiosa University of Puget Sound and the Ventura, California College of Law y es conocida por su tenacidad en la sala del tribunal en nombre de sus clientes", han destacado.



Según estas fuentes, la oferta estadounidense incluye una compra del 100% tanto de Blue Bay como del grupo Al Thani, el pago de toda la deuda incluidos los préstamos y líneas de crédito y una "suma de ocho cifras" para el capital operativo para estabilizar el balance de los equipos.



"Mis clientes realmente creen en Málaga y les gustaría tener la oportunidad de adquirir una participación mayoritaria en el equipo. Parte del plan de 'American CF' es incorporar un grupo de gestión totalmente español para dirigir el equipo y nombrar empresarios españoles de alto perfil para representar al grupo inversor en el Consejo de Administración", ha dicho Christie.



La letrada ha afirmado asimismo que 'American CF' tiene una "muy buena relación con la APA (Asociación de Pequeños Accionistas) y espera trabajar con ellos en el futuro en caso de un resultado exitoso del acuerdo".



Ha añadido, respecto a los planes para crear una academia de fútbol en el área de Guadalmar, que "aún no se ha completado ni ha sido suficientemente financiada, por lo que 'American CF Investors' "organizaría la financiación de las infraestructuras para completar el proyecto y hacer que la academia esté operativa".



"Los inversores de American CF tienen planes firmes en las áreas de márketing, comercialización y contratos de televisión para aumentar la viabilidad del equipo en el futuro, tanto en las áreas de 'branding' (promoción de la marca) como en los flujos de ingresos", concluye el comunicado.



La semana pasada, la titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga nombró un administrador judicial durante un periodo de seis meses en el Málaga CF, por lo que el presidente, Abdullah Al Thani, y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan quedaban apartados de la gestión del club.



Fuentes judiciales indicaron a Efe que la magistrada ha dictado dos autos y que en uno de ellos estima las medidas cautelares solicitadas por el fiscal y la Asociación de Pequeños Accionistas de Málaga (APA), por lo que nombra una administración judicial durante seis meses, periodo que podrá ser prorrogado.