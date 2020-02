Clemente: "Sí rotundo" a España en San Mamés y además "que gane la Eurocopa"

El exseleccionador nacional Javier Clemente, en una entrevista concedida a EFE, dio "un sí rotundo" a que la selección española juegue como local en San Mames en la Eurocopa de este próximo verano, y además quiere que "sea España la que gane el torneo".



El técnico de Barakaldo hizo un repaso a la actualidad del mundo del fútbol y deseó también que el Athletic, el club en el que jugó y le encumbró como entrenador, sea el campeón de la Copa del Rey, y que "un equipo español" se lleva la Liga de Campeones, aunque "que sea el Atlético de Madrid sería bueno para el fútbol".



Pregunta: ¿Cómo ve la Eurocopa, que España juegue en Bilbao después de tantos años y cuando hay quien no quiere que eso ocurra?



Respuesta: Creo que, con los jugadores vascos que hay en la selección y que siempre ha habido, no tiene que haber ningún problema porque el buen fútbol gusta en Bilbao. Y como la selección española hace buen fútbol creo que va a gustar en Bilbao.



P: Pero no es lo futbolístico el problema, más bien en un asunto que entra en el terreno de lo político...



R: Sí, luego está el matiz político porque hay gente que no quiere que juegue la selección española. Y eso también es entendible para esa parte del público. Pero si no quiere, que no vaya al campo.



P: Y ¿qué cree que va a ocurrir?



R: Lo que sí creo es que San Mamés va a estar lleno y que va a ser un acontecimiento para Bilbao. Lo ha pedido la ciudad. Las instituciones, el Gobierno Vasco, la Diputación y el Ayuntamiento, y el Athletic lo estamos deseando. Y todos los hombres del fútbol hemos votado para que la Eurocopa venga a Bilbao.



P: El acontecimiento es de calado.



R: Es bueno para la ciudad. Es bueno para el comercio e incluso para el turismo. Acoger a la selección española en Bilbao, como selección fuerte que va a estar en esta Eurocopa, es un acontecimiento que hay que intentar que salga perfecto al detalle. Porque eso para la imagen de la ciudad a nivel europeo es impresionante.



P: Entonces ¿lo tiene claro?



R: Sin lugar a dudas. Un sí rotundo a que España esté aquí y contento de que sea así.



P: Ya en lo deportivo, ¿cómo ve a la selección?



R: España va a ser favorito en Bilbao, pero está en duda porque está en remodelación. Está llevando a gente joven y no se sabe cómo esa gente joven va a estar a ese nivel de competición. En la fase de clasificación ha tenido dientes de sierra y al final se ha clasificado bien, pero ha dado resultados variados y no es la España del Mundial de Sudáfrica y del Europeo con Luis Aragonés. Y con la particularidad de que al estilo de juego con el que España fue campeona del mundo y de Europa le han buscado contrapartidas. Han buscado cómo contrarrestar ese tipo de juego y le han creado dificultades. Lo que vaya a hacer la selección española es un poco incierto, aunque yo creo que está dentro de las favoritas.



P: ¿A cuáles ve como las principales favoritas?



R: Siempre decimos lo mismo, los de las ligas más potentes que hay: Inglaterra, Italia, Francia, España y Alemania. Esos son los candidatos junto a Portugal, que aunque es un país más pequeño tiene una selección muy potente. Entre esos va a estar el campeón aunque ha subido mucho Bélgica, con la que los partidos serán difíciles.



P: Ahonde un poco más.



R: Han mejorado mucho Bélgica e Inglaterra y Alemania dependerá de a qué nivel físico llegue. En el Mundial llegó muy tocado y no anduvo muy bien. Italia ha ganado enteros porque, aunque ha cambiado mucho la selección, ha hecho una fase de clasificación muy buena. Y con esta modalidad de que se juegue en muchos países les abre el favoritismo a los que van a jugar en casa.



P: Le vamos a pedir unos pronósticos sobre diferentes torneos. ¿Se anima a darlos?



R: Sí, pero pronostico los resultados que a mí me gustaría.



P: ¿Campeón de la Eurocopa?



R: Que sea España. Y si no es España, que sea Inglaterra.



P: Tiene al Athletic en semifinales de Copa y se la juega la semana que viene en Granada. ¿Cómo lo ve?



R: Muy duro, el Granada es un equipo muy duro, del estilo del Getafe. A (José) Bordalás le critican que juega al límite, pero en el fútbol hay que jugar al límite. Pero el 1-0 es un buen resultado y en el partido de Granada que gane el Athletic. Y, si llega el Athletic a la final, que gane el Athletic la final. Y además quiero que sea ante la Real (Sociedad).



P: ¿Campeón de Liga?



R: Como el Athletic no puede ser, al que Dios se la dé que San Pedro se la bendiga.



P: Un resultado para el Clásico de este domingo.



R: ¿Entre el Real Madrid y el Barcelona? Que gane el mejor, un empate sería bueno para el Barcelona y malo para el Madrid. Que se diviertan entre ellos, me da igual que empaten.



P: ¿Y campeón de la Champions?



R: Yo soy amigo de Pep (Guardiola). Pero si llegan el Madrid o el Barcelona es bueno para el fútbol español que ganen. O el Atlético de Madrid. El Valencia lo tiene más difícil. Yo he estado en el Atlético de Madrid y sería bueno para el fútbol que el Atlético de Madrid ganara la Champions.