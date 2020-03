Fabián y Luis Alberto, entre los 10 mejores de Europa en último mes, se apuntan a la Euro

Se acerca la Eurocopa y eso implica que el 'nuevo' seleccionador español, Luis Enrique Martínez, se encuentra estos días elaborando una prelista de convocados para el próximo parón en el que resultaría tremendamente extraño que no estuviesen los nombres de Fabián Ruiz y Luis Alberto.



El excanterano del Real Betis y el del Sevilla FC están causando sensación en la Seria A, donde lideran la sala de operaciones del SSC Napoli y la SS Lazio, respectivamente. El de San José del Valle, no en vano, es el máximo asistente del campeonato transalpino, al haber regalado 13 tantos, y además suma cuatro dianas. El palaciego, por su parte, sólo saber hacer goles de bella factura y sigue ganando en continuidad, versatilidad y liderazgo.



Las grandes actuaciones de ambos han propiciado que se cuelen entre los 10 mejores futbolistas de Europa durante el último mes, siendo Kylian Mbappé, por su último exhibición, el único que supera en nota al exverdiblanco, mientras que Luis Alberto ha ido escalando posiciones hasta situarse no muy lejos de la cabeza.



No hay más jugadores españoles en esta clasificación, porque, de hecho, es difícil que alguien encuentre alguno a un nivel superior al de ellos, por lo que sería llamativo, volviendo al principìo, que Luis Enrique no les incluyese, como mínimo, en su prelista.



