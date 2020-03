Simeone, ante lo desconocido

Fuera de las posiciones de la Liga de Campeones a falta de once jornadas para el cierre del curso en LaLiga Santander, el Atlético de Madrid de Diego Simeone está ante una situación desconocida, sin asegurar un objetivo primordial que ya era suyo a estas alturas en las siete temporadas precedentes y sin la fiabilidad que había demostrado constantemente en los años más recientes.



Jamás en cada una de la campañas completadas con él tenía en este momento la duda que sí tiene ahora por el pase a la 'Champions'; la meta prioritaria de la que el Atlético no puede prescindir al final de la campaña. No lo ha hecho desde 2012-13, desde que el técnico argentino dirigió su primer curso entero al conjunto rojiblanco, después de llegar mediada la temporada 2011-12, en la que terminó quinto.



"Hay que competir con las mismas ganas de siempre. Sí que es cierto que muchos no han estado en esta situación, pero la mejor forma de focalizar a la gente es tirar hacia adelante, porque estamos compitiendo bien y haciendo cosas muy buenas. Venimos de una temporada complicada, sobre todo al principio, cuando no hemos tenido buenos resultados, con algunas dudas", valora Koke Resurrección, el capitán.



En todas las campañas anteriores estaba ya afianzado entre los cuatro primeros -en la mayoría entre los tres primeros de la tabla-. No solo eso, ya había sentenciado o, como mínimo, encarrilado su acceso a la Liga de Campeones del curso siguiente mucho antes de la vigésimo séptima jornada, en la que ahora está inmerso en esta Liga.



En el más reciente, en 2018-19, no se bajó de las cuatro primeras plazas de la clasificación desde la décima cita del torneo. Fue segundo -el puesto en el que concluyó la Liga- durante 21 citas, tercero en ocho, cuarto en tres y sexto, octavo, séptimo y noveno en una. Estuvo en zona Champions en 33 de las 38 jornadas.



En 2017-18, aún mas: 35 de 38. Y de forma ininterrumpida desde la quinta a la 38. Al final fue segundo. Incluso en 2016-17, cuando hubo alguna duda, aunque muchas menos que ahora. Entonces permaneció en puestos de la Liga de Campeones 31 jornadas, constantemente desde el decimoséptimo capítulo. Fue tercero.



En 2015-16, cuando compitió la Liga hasta la penúltima jornada, no salió de las cuatro primeras plazas en 34 de los 38 partidos, ninguno desde las octava jornada; en 2014-15 ocupó esos lugares 33 de las 38 y fue inamovible de ahí desde el décimo episodio; en 2013-14, cuando fue campeón, completó las 38 en Liga de Campeones -no se cayó del podio en todo el campeonato-; y en 2012-13 estuvo 37 de 38, 36 de ellas entre los tres primeros de la clasificación.



Hoy la situación es distinta: el Atlético es quinto, con 45 puntos, aunque podría caer al sexto lugar de inmediato, el próximo martes, cuando la Real Sociedad, sexta con 43, disputa su encuentro aplazado frente al Eibar. El bloque donostiarra adelantará al conjunto rojiblanco si gana.



Por encima se mantienen el Sevilla, tercero con 47, y el Getafe, cuarto con 46, que marca en la actualidad la diferencia entre jugar o no la Liga de Campeones la temporada que viene. Y por detrás está el Valencia, séptimo con 42.



En cinco puntos, cinco equipos para dos plazas. Una lucha comprimida, en la que el Atlético tiene igualada la diferencia particular con el Sevilla y el Valencia en el hipotético caso de un empate a puntos. Contra el Getafe, al que ganó 1-0 en la primera vuelta, y contra la Real Sociedad, con la que perdió por 2-0 en el Reale Arena, aún la tiene pendiente de sendos duelos contra ellos en las dos últimas jornadas.



"Aquel que esté tranquilo seguramente podrá tener más opciones de llegar a los objetivos (...). Es una Liga pareja (en referencia a la pugna del tercero al séptimo puesto) en la que vamos a estar ahí todos hasta el final. Habrá que estar fuerte y cada uno con el trazo que tiene cada equipo", expuso Simeone al término del 2-2 contra el Sevilla, que deja todo casi como estaba en esa franja de la clasificación, porque todos empataron menos la Real, que perdió en el Camp Nou.



Hay once jornadas por delante, de las que el Atlético juega cinco en casa (Valladolid, Alavés, Mallorca, Betis y Real Sociedad) y seis fuera (Athletic Club, Osasuna, Levante, Barcelona, Celta y Getafe), en una temporada en la que los contrastes para él entre ser local o visitante son evidentes: en el Wanda Metropolitano, sin ser tan rotundo como el pasado curso, ha sumado 29 de los 42 puntos disputados (8 victorias, 5 empates, 1 derrota, 20 goles a favor y 9 en contra) y lejos de él ha logrado nada más 16 de 39 (3 triunfos, 7 igualadas, 3 partidos perdidos, 11 tantos a favor y 12 en contra).



Ahí incide Koke: "Sí que es cierto que esta temporada nos están costando los grandes equipos (de los nueve encuentros que ha disputado ya en esta Liga contra los actuales siete primeros clasificados sólo ha ganado uno, el 1-0 al Getafe de la primera jornada; ha empatado cinco y ha perdido tres) y también las salidas fuera. Es una realidad. Las estadísticas están ahí, pero todavía estamos a tiempo de revertir esta situación. Son once partidos. Tenemos que hacer todo lo posible para ganar fuera de casa o a los equipos grandes para estar en 'Champions'". Lo necesita el Atlético.



-- EL CALENDARIO DEL ATLÉTICO Y SUS RIVALES DIRECTOS POR LA LIGA DE CAMPEONES:



- Sevilla (3º, 47 puntos): Betis (C), Levante (F), Barcelona (C), Villarreal (F), Valladolid (C), Leganés (F), Eibar (C), Athletic Club (F), Mallorca (C), Real Sociedad (F) y Valencia (C).



- Getafe (4º, 46 puntos): Granada (F), Espanyol (C), Eibar (C), Valladolid (F), Real Sociedad (C), Real Madrid (F), Osasuna (F), Villarreal (C), Alavés (F), Atlético de Madrid (C) y Levante (F).



- Atlético de Madrid (5º, 45 puntos): Athletic Club (F), Osasuna (F), Valladolid (C), Levante (F), Alavés (C), Barcelona (F), Mallorca (C), Celta (F), Betis (C), Getafe (F) y Real Sociedad (C)



- Real Sociedad (6º, 43 puntos): Eibar (aplazado, F), Osasuna (C), Alavés (F), Real Madrid (C), Celta (C), Athletic Club (F), Getafe (F), Espanyol (C), Levante (F), Granada (C), Villarreal (F), Sevilla (C) y Atlético de Madrid (F).



- Valencia (7º, 42 puntos): Levante (C), Real Madrid (F), Osasuna (C), Eibar (F), Villarreal (F), Athletic Club (C), Granada (F), Valladolid (C), Leganés (F), Espanyol (C) y Sevilla (F).