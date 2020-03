García Cota advierte del riesgo de lesiones si no se realiza minipretemporada

Vigo, 18 mar (EFE).- Juan José García Cota, médico del Celta de Vigo y de la Selección española de fútbol, advirtió este miércoles del ?riesgo de lesiones? en los futbolistas en caso de que no se realice una minipretemporada antes de retomar la competición tras el parón obligado por el coronavirus.



?Si este parón se alarga, y ya lo está haciendo, sí va a ser necesario hacer una aclimatación y readaptación nueva para la actividad. Si no se realiza esa minipretemporada, y dependiendo del tiempo que se esté parado, el riesgo de lesiones va a aumentar mucho?, señala el médico del Celta en una entrevista difundida por el club.



En este sentido, el galeno subraya que si ?en algún momento? se retoma la competición liguera será necesario disponer de esa ?fase de readaptación? para minimizar "en la medida de lo posible" las lesiones.



?Todos los jugadores tienen un programa de entrenamiento y aquellos que estaban en una fase de recuperación de lesiones mantienen su programa con las limitaciones que supone no tener las instalaciones que tenemos habitualmente a nuestro alcance. Para ellos es probable que se retrase su vuelta?, afirmó.



El también médico de la selección española mantiene ?contacto diario? con todos los futbolistas del Celta, que están ?preocupados? por lo que supone esta enfermedad y cómo puede afectar a aquellos familiares que están dentro de la considerada población "de riesgo?.



?Antes de cortar los entrenamientos les di una charla a los jugadores sobre que es este virus, las formas de contagio y las cosas que había que hacer para minimizar riesgos. También información sobre que es un virus no importante para ellos digamos, si no para la población de riesgo, con lo cual no es que a ellos les competa, pero si a sus familias?, destacó.