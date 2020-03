Hernández Hernández vive el confinamiento con "mucha paciencia" y con la familia

El árbitro internacional de fútbol Alejandro Hernández Hernández vive el estado de alarma "esperando que los acontecimientos se vayan desarrollando y que esta situación tan desagradable pase lo antes posible" y agrega que lo hace "con mucha paciencia, en casa y rodeado de la familia".



El colegiado canario de LaLiga comentó a EFE que desde el punto de vista profesional no les dejan desconectar y explicó que por internet hacen constantemente exámenes de reglamento y analizan situaciones a través de vídeos. "Cada cierto tiempo hacemos videoconferencias con la plantilla de árbitros para mantener el contacto", resalta.



Los deportistas profesionales españoles, entre los que está la plantilla arbitral, vive una situación extraordinaria en cuanto a su preparación. "Nunca me había visto obligado a entrenar en casa", comentó Hernández Hernández , quien consideró que está aprendiendo a hacer un tipo de entrenamiento diferente para perder lo menos posible la forma física y estar lo mejor posible cuando la competición se reanude.



Alejandro Hernández estaba en Alemania, ya que había sido designado como VAR del encuentro de la Liga Europa entre el Wolfsburgo alemán y el Shakhtar Donetsk ucraniano, cuando le sorprendió la crisis del coronavirus.



Los árbitros designados para ese partido eran italianos e Italia ya había cerrado su espacio aéreo por lo que no se podía entrar o salir del país, comentó el colegiado, quien recordó: "Nos intentamos centrar en el partido, aunque con la preocupación de que nos cerraran el espacio aéreo y no pudiéramos volver".



El colegiado internacional asegura que afronta esta situación "aprovechando al máximo todo este tiempo" con la niña y con su mujer y agrega: "Mi profesión, me exige viajar mucho y todo el tiempo que no les he podido dedicar se lo trato de dedicar en estos momentos".