Sergio Ramos pide mantener la ilusión para el regreso de la selección

El capitán de la selección española de fútbol, Sergio Ramos, lanzó este lunes un mensaje de "ilusión" a pesar de que el equipo no podrá reunirse en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas por el estado de alarma decretado por la pandemia de COVID-19.

La voz del defensa del Real Madrid recorre en un vídeo facilitado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) las instalaciones donde este lunes debía concentrarse la selección dirigida por Luis Enrique Martínez. "Hoy es un día de concentración. Un día que todos los jugadores españoles afrontamos con ilusión. Pero hoy no vamos a ver al míster, ni a su cuerpo técnico, ni nos vamos a reencontrar con nuestros compañeros. El vestuario está vacío. El gimnasio está vacío. Hoy no saldremos a entrenar. En la Ciudad del Fútbol, como en tantos otros sitios, no hay nadie para que el día de mañana podamos estar todos", expuso el futbolista andaluz.

La pandemia ha vaciado las instalaciones federativas en Las Rozas (Madrid), donde este lunes se esperaba a la selección española. La residencia canceló su actividad y tampoco se disputarán los partidos amistosos ante los combinados de Alemania y Países Bajos. "Pero el fútbol volverá y con él los partidos internacionales de nuestro equipo nacional. Es el mensaje inequívoco que lanza el capitán Ramos. Mantengamos la ilusión", pidió la Real Federación Española de Fútbol.