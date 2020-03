Abel Ruiz: ?El objetivo es luchar contra el bicho que nos tiene en casa?

Madrid, 24 mar (EFE).- Quince futbolistas españoles sub-21 comenzarán esta tarde (18:00 horas CET) un torneo benéfico para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus en el videojuego FIFA 20, entre los que se encuentra Abel Ruiz, jugador del Sporting Club de Braga, impulsor del mismo y que declaró a EFE que ?el objetivo es intentar luchar contra el bicho" que les "tiene en casa?.



El que fuera canterano del Barcelona promovió la idea que tuvieron su hermano y el ?youtuber? Eloy, en cuyo canal de Twitch se podrá ver en directo. Además, Abel cuenta a EFE cómo está viviendo la cuarentena en Braga (Portugal) que comparte con dos de sus compañeros y destaca la rápida reacción del gobierno luso ante el coronavirus.



Pregunta: ¿Cómo lleva la cuarentena?



Respuesta: Bien, yo por suerte tengo algo de jardín y puedo correr, aunque al final estar aquí encerrado se hace pesado. Eso sí, peor es el que está viviendo en un piso pequeño... En el trocito este de césped que tengo pusimos una portería y además me sirve para hacer un poco de conducción o regates con balón para no perder la movilidad de lo que es el fútbol y que cuando vuelva que no se note mucho la diferencia.



P: ¿Está con su familia?



R: La familia estaba aquí, pero se fueron a Valencia y justo coincidió con los días en los que cerraron fronteras y ya no han podido venir, así que se vinieron dos compañeros, Trincao y David Carmo. Ahora está solo aquí David porque Trincao tiene a sus padres y también querían estar con él.



P: ¿Cómo se vive la situación en Portugal?



R: En Portugal no ha habido muchos casos, pero enseguida, cuando vieron lo que se estaba haciendo en España de confinar hasta pueblos, como en Barcelona, actuaron. Había casos de gente que había tenido el coronavirus, pero no había llegado a más ni eran muchos, como en España. Aquí actuaron rápido y enseguida tomaron medidas.



P: ¿Cómo surge la idea del torneo?



R: Todo el mérito es de mi hermano y de Eloy, que son los que han tenido la idea y la han tirado hacia adelante. Me lo comentaron y les dije que yo les ayudaba en lo que sea. Ayudé en los participantes y en alguna cosa del FIFA, pero el mérito es suyo.



P: ¿Qué objetivo se han puesto?



R: Eloy puso la cifra de 23.003 euros por poner un número simbólico, pero la idea es que recaudemos todo el dinero que se pueda y entretener a la gente que está en casa para intentar luchar contra este bicho que nos tiene a todos en casa. Todo lo que se recaude a través de Twitch va a ir a UNICEF para poder ayudar a todo el que lo necesite.



P: Este torneo también demuestra el gran ambiente que se vive en las categorías inferiores de España, ¿cierto?



R: Sí, cuando me comentaron que habían pensado hacer un torneo sub-21 vi que era interesante, y más ahora que tendríamos que estar concentrados con la selección, pero no nos podemos juntar. Va a ser muy bonito el reencontrarnos, jugar y hablar con compañeros con los que podías haber estado durante esta semana.



P: Y picarse un poco también ¿no?



R: Sí (ríe). Lo bueno de esto es que al ser todos de tanta confianza van a haber más piques, no es lo mismo que cuando no conoces al rival. Alguno no ha llegado a estar en la selección, pero nos conocemos todos de hace tiempo y seguro que va a ser competido, nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a hacer disfrutar a la gente.



P: ¿Tiene algún favorito?



R: Creo que más que favorito, por quién lleva el mando, va a ser por el equipo (ríe). El Manchester City, de Eric García, tiene un equipazo. Tenemos el límite de solo un jugador de nivel 83 y no sé cómo quedará la plantilla del City, pero igualmente tiene jugadores para ganar.



P: ¿Y tienen idea de repetirlo en el futuro?



R: Sí, a lo largo de este tiempo se están haciendo varios torneos para amenizar y sobre todo para ayudar a recaudar fondos y los que tengamos más visibilidad en redes sociales tenemos que intentar dar esa ayuda. EFE