La selección convoca a todos a "jugar en casa un partido crucial"

Madrid, 26 mar. (EFE).- La selección española de fútbol ha convocado este jueves, fecha en la que debía disputar un amistoso frente a Alemania en Madrid, para ser "todos un equipo" y "jugar este "partido crucial" en casa contra el coronavirus.



Con el lema "da igual en la posición que juegues estás convocado", la RFEF ha lanzado esta iniciativa que "anima a quedarse en casa y a luchar por cada una de las personas a las que queremos, y para vencer a un rival, que no es campeón de Europa ni del mundo, que es muy fuerte, pero que será derrotado".



"Hoy es día de partido pero el rival es más fuerte, ha cambiado. Hazlo por tus mayores, por tus hijos, por tus amigos y hazlo por los míos. No somos el equipo de todos, todos somos el equipo. Nuestro rival no es campeón de Europa, ni del mundo, ni es Alemania, pero no podemos perder, este partido lo jugamos en casa" es el mensaje que la selección transmite en un vídeo.



España tenía previsto jugar dos amistosos en esta semana, el de hoy contra Alemania en el Wanda Metropolitano de Madrid y otro el domingo 29 frente a Holanda en Amsterdam, ambos suspendidos ante la situación de alarma decretada en nuestro país.