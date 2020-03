Paco Jémez y Djukic reflexionan sobre el fútbol y el coronavirus

A Coruña, 27 mar (EFE).- Los entrenadores del Rayo Vallecano y del Sporting de Gijón, Paco Jémez y Miroslav Djukic, respectivamente, han participado, vía telemática, en una conferencia del Comité Gallego de Entrenadores sobre fútbol, pero también sobre el coronavirus, por el que ambos están preocupados.

Ante una audiencia próxima al millar de espectadores en YouTube, el técnico del Rayo explicó que han pedido a sus jugadores que no salgan de Madrid y están en contacto con ellos para que sigan un plan de trabajo y también para interesarse por su situación, ya que muchos tienen a sus familias fuera de la capital.

"Lo vivimos con mucha preocupación porque el número de infectados y sobre todo el de muertos es cada vez mayor, pasan los días y no hemos sido capaces de controlar algo que se nos ha ido de las manos posiblemente porque no nos lo hemos tomado con la seriedad que requería", explicó Jémez desde su casa.

Djukic, también en su hogar, en su caso en Gijón, indicó que, "como todo el mundo, está viendo las noticias, acontecimientos y en contacto con el equipo" para intentar que los jugadores sigan en forma.

Respecto a la situación del Rayo en la clasificación de LaLiga SmartBank recordó que el equipo tiene un partido menos y que ahora "todo va a depender" de cómo evolucione la crisis del coronavirus, de si se podrá "retomar la competición" y de que, en caso de que eso suceda, "en qué estado van a estar los jugadores".

"Lo que es seguro es que no va a ser nada igual a lo que dejamos. Seremos los mismos equipos pero en situaciones diferentes. Las inercias se han parado", declaró.

Djukic, por su parte, analizó la situación del Sporting de Gijón, que partía con el objetivo del ascenso y ahora se debate entre reengancharse a esa batalla o luchar por la permanencia.

"El objetivo se ha torcido un poquito y en este momento parece que estamos en una situación en que ganas y estás en la lucha por subir y pierdes y estás en la lucha por no bajar. El objetivo del Sporting es siempre subir, pero quiero ir partido a partido, no quiero crear euforias que ahora no toca", apuntó.

Respecto a sus propuestas futbolísticas, Jémez indicó que intenta "jugar para ganar y jugar estéticamente bonito porque esto es un espectáculo y la gente paga por eso".

"El entrenador no solo tiene que dar resultados, que son muy importantes, sino también entretener. Hay entrenadores que no dan valor a la estética, y que los respeto mucho, que son resultadistas", señaló el técnico.

Añadió que "el fútbol profesional tiene que estar marcado por el resultado, es intrínseco a la competición" y "todos los entrenadores quieren ganar, pero a unos les importa la estética y otros quieren ganar sea como sea".

Además, expuso que lo que él busca es "la autonomía del jugador", al que le pide que piense, que "decida", porque "en el campo están solos y tienen que resolver problemas y tomar decisiones".

"Yo le doy la información que creo que necesitan y del resto, intento que se busquen la vida, que trabajen y solucionen problemas", arguyó.

Djukic consideró que "el proceso y los resultados" deben ir conjuntos y razonó: "Si no ganas, te van a echar, así que tienes que buscar juego y resultados".

"A mí me gusta que mi equipo tenga el balón, pero no quiero una posesión estéril", dijo el serbio, en una charla que paró unos segundos a las ocho de la tarde para aplaudir a los sanitarios y resto de personal que lucha para evitar la propagación del coronavirus.

En su intervención, Jémez también abordó su etapa en México, donde dirigió al Cruz Azul en los años 2016 y 2017.

"La Liga mexicana es de muy alto nivel, no a lo mejor en el mismo nivel de la española, pero muy cerquita, con buenos equipos, estadios, entrenadores y no hay tanta diferencia en lo que es el fútbol en sí, hay más diferencia en todo lo que rodea el fútbol, en lo que es el fútbol para el país, cómo lo mediatizan los medios y qué información se da", precisó.