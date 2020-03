Nacho Monsalve: "Yo no diría que los holandeses son insolidarios"

Madrid, 28 mar (EFE).- Nacho Monsalve (Madrid, 1994) llegó el pasado verano al NAC Breda pero eso no le ha impedido ser ya el capitán de una escuadra con gran tradición en Holanda que lucha por volver a la Eredivisie, máxima categoría del fútbol neerlandés. EFE le entrevistó en exclusiva para conocer cómo se convive con la crisis del coronavirus en el país donde reside.



Pregunta: ¿Cómo de preocupante es la situación que ha generado el coronavirus en Holanda?



Respuesta: Tanto en Holanda, como en España, como en cualquier parte del mundo es una situación muy delicada porque afecta a la salud. De momento no se está consiguiendo controlar del todo, parece que sigue subiendo el número de casos. En Holanda al principio se veía como que solo afectaba a España o Italia pero luego han ido subiendo los casos aquí y se han ido tomando medidas.



Comercios bares y restaurantes están cerrados. Lo único es que sí se puede salir a la calle de manera individual. Y si sales acompañado tienes que dejar un metro y medio de distancia con quien sea.



P: ¿Hay sensación de colapso sanitario?



R: Llevo casi dos años aquí en Holanda y no sé si realmente puede colapsar el sistema. Es verdad que está subiendo y hoy ha sido el máximo pico. Igual al ser un país más pequeño con bastante población se podría colapsar pero no sabría decirlo.



P: Hoy se ha criticado mucho a Holanda por unas declaraciones del Ministro de Economía en las que sugería que debía investigarse a algunos países por no tener margen presupuestario para luchar contra la enfermedad. ¿Piensa que el holandés es un poco insolidario por lo general?



R: Difícil esa pregunta. Yo creo que nunca hay que generalizar. Yo no diría que son insolidarios. Es un país que está muy bien organizado, son muy exigentes, muy disciplinados. Igual se refieren a que la organización en algunos países podía haber sido un poco mejor pero no creo que sean insolidarios. Lo único que sí pueden comentar un poco es que el virus ha llegado a Europa un poco por España e Italia porque son los que más casos tienen. Pero nada más.



P: ¿Por ello se estigmatiza un poco a los españoles?



R: Creo que sí han señalado un poco a España. A nosotros en los últimos días de entrenamiento nos hacían alguna broma. Pero no creo que sea momento para eso. Es momento para ayudarnos entre todos porque es un tema serio y cada uno tenemos que hacer lo que creemos que es más responsable. No estoy pendiente de si están señalando con el dedo a alguien, solo sé que hay que ayudarse y ser responsables entre todos.



P: A Holanda se le ha considerado un país muy polémico en ciertos aspectos. Se habla incluso de opiniones de gente que es partidaria de no hospitalizar a los ancianos en la medida en que gastan recursos. ¿Siente que muchos piensan así?



R: No lo sé a ciencia cierta. Llevamos en casa casi dos semanas y no tengo comunicación casi con nadie, no he hablado de ese tema. Sí es verdad que es un país muy liberal para ciertas cosas y disciplinado para otras pero yo creo que sí cuidan a sus mayores.



P: En lo personal... ¿cómo lo está llevando?



R: Dentro de que la situación es delicada estoy con mi mujer y por lo menos estamos juntos. Estoy lejos de mis padres, de mis amigos, de mi hermana y siempre te agobia un poco que pueda pasar algo y estar a tantos kilómetros. Pero intento llevarlo con calma, aprovechar el tiempo en casa y ser responsable para que pase cuanto antes.



P: ¿De qué manera ha afectado esto a su equipo y a su día a día?



R: Afecta mucho porque casi no estás ejerciendo tu profesión, estamos casi todo el tiempo en casa porque es lo que se ha pedido. Pero si tienes que ir a correr, porque nosotros tenemos un programa desde el club que tenemos que seguir, puedes hacerlo. Intento adaptarme, trabajar y aprovechar el tiempo.



P: ¿No le resulta llamativo que en algunos países esté la gente confinada y en donde está usted se permita correr?



R: Sí, creo que debería ser para todos igual. Pero son decisiones que corresponde a la gente que trabaja en el Gobierno, que se dedica a ello. Y nosotros tenemos que ser responsables y obedecer.



P: ¿Tienen expectativas de que la competición se reanude?



R: Nosotros lo hablamos. Como capitán tengo bastante comunicación con el club y tenemos todos la esperanza de que de alguna manera pueda reanudarse. Hay varias opciones. Una es que esto acabe antes de lo previsto y se pueda terminar la competición antes del 30 de junio.



Otra es que ese plazo se alargue un poco y acaben las ligas en julio, algo que yo veo complicado porque las ligas de la temporada que viene tampoco pueden alargarse mucho en su comienzo. La última es que se suspenda. Creo que se debe hacer lo que el Gobierno y Sanidad crean que es mejor. Toda Europa debe ir de la mano, que no se acabe la liga en Holanda y en Italia o en España no.



P: Están en puestos de playoffs de ascenso. ¿Este parón les beneficia o les perjudica?



R: Estábamos un poco lejos de los puestos de ascenso directo y este tiempo que nos quedaba antes del playoff era para prepararnos de cara a este. Si estuviésemos en una buena racha y cerca de alcanzar a los dos primeros para ascender de forma directa te diría que nos perjudica. Pero en la situación en la que estábamos no creo ni que nos perjudique ni que no.



Carlos Mateos Gil