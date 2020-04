Joan Román: "En Polonia se dice de empezar a entrenar el 13 de abril"

Ya hace cinco años que Joan Román (Roses, 1993), una de las perlas de la cantera del Barça, abandonó el club azulgrana para buscarse la vida fuera de allí. Desde entonces ha jugado en Portugal, en Chipre y en Grecia, pero donde más se ha asentado ha sido en Polonia, donde ha regresado en el mercado invernal para jugar en el Miedz Legnica de la segunda división, equipo en el que ya había jugado con anterioridad.

El mediocentro catalán atiende a EFE vía telefónica mientras pasa la epidemia del coronavirus lejos de casa. En Polonia el fútbol se paró el fin de semana del 14 de marzo, igual que en España. Ahora ya empiezan a haber los primeros rumores sobre cuándo se retomará la competición. La fecha no parece que quede cerca.

Pregunta: ¿Cómo lleva el confinamiento en Polonia? ¿Es tan exhaustivo como en España?

Respuesta: Justamente ahora me pillas en casa, te lo creas o no (ríe). Fuera bromas, aquí no hay tantos casos graves como en España. Está previsto que durante esta semana y la siguiente se llegue al pico de infectados y después la curva empiece a bajar. Hasta ahora podíamos salir a la calle en pareja como máximo. Yo, por ejemplo, iba con un compañero de equipo a correr por el parque. Y algún restaurante aún estaba abierto y podías coger comida para llevar. Pero han dicho que el confinamiento empezará a ser más restrictivo.

P: ¿Y en casa está haciendo el resto de la preparación física?

R: Sí, en la calle hacía el cardio y en casa los ejercicios de fuerza. A partir de ahora todo lo tendré que hacer en casa.

P: ¿Cuándo se paró el fútbol en Polonia?

R: Teníamos que jugar el 13 de marzo en casa ante el Stal Mielec y ya se suspendió el partido.

P: ¿En ese mismo momento también dejaron de entrenar?

R: Antes pasaron un par de días en los cuales seguimos entrenando porque había incertidumbre. Pero después ya nos enviaron a casa.

P: ¿En Polonia se empieza a hablar sobre cuándo se podrá retomar la competición?

R: Sí, se habla sobre el tema. La previsión es empezar a entrenar en grupos reducidos el día después de la Pascua, el 13 de abril. Y entre mayo y junio empezar la competición. Pero son rumores, no hay nada seguro.

P: El hecho de estar viviendo esta situación fuera de casa, ¿le está afectando más de lo normal?

R: Lo estoy llevando bien, aunque no es nada agradable poner las noticias y ver lo que está sucediendo en España, sobre todo porque tengo a toda mi familia allí. Por suerte todos están bien y están siendo responsables y haciendo lo que toca. Aquí en Polonia la situación no es de alerta como en otros países porque desde el principio se han hecho las cosas bien.

P: ¿Ha habido algún caso de coronavirus en su equipo?

R: No, y en nuestra liga tampoco.

P: Este parón inesperado le ha cogido poco después de regresar al fútbol polaco. ¿Cómo se estaba encontrando en el terreno de juego?

R: Muy bien, pero solo me dio tiempo de jugar dos partidos. En el primero (ante el Zaglebie Sosnowiec) hicimos un buen papel, pero perdimos. Y, en el segundo (ante el Chojniczanka), ganamos de goleada y pude estrenarme como goleador. Estábamos en una dinámica ascendente.

P: Ahora el Miedz Legnica va sexto y ocupa el último puesto que da acceso al 'playoff' para subir a la primera división a falta de 12 jornadas. ¿El objetivo es subir de categoría?

R: Sí, totalmente. El club ha hecho un esfuerzo muy grande. En este sentido, nos gustaría poder acabar la liga. Pero ahora esto no es lo más importante. La salud va por delante de todo y lo más importante es que la gente que lo está pasando mal deje de sufrir.

P: ¿Cómo mantiene un deportista la motivación en una situación de incertidumbre como ésta?

R: Estar lesionado podría ser una situación similar a esta desde el punto de vista deportivo, pero no es lo mismo. Ésta es una situación totalmente especial. La clave creo que es no pensar más allá del ahora y del hoy y mantenerte ocupado entrenando y con otras tareas. Es un buen momento para trabajarse a uno mismo leyendo, estudiando y haciendo otras actividades que en una situación de normalidad no haría. Si empiezas a pensar en el futuro y a darle vueltas a las posibilidades es peor.