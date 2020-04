El uruguayo Gorriarán asegura que el Santos solo piensa en ganar el Clausura

Torreón (México), 3 abr (EFE).- El centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán, del Santos Laguna mexicano, aseguró este viernes que él y su equipo insistirán en ganar el título del Clausura y trabajan en el descanso para conseguirlo más adelante.



"Salir campeón es un sueño, desde que llegué es un objetivo colectivo e individual; en este torneo esperamos darle la alegría a la gente", señaló el uruguayo, un fijo en la alineación titular del Santos con el cual ha jugado todos los minutos del Clausura.



Desde su casa el volante respondió preguntas de los aficionados, confesó sentirse a gusto en Torreón, sede del Santos, donde lo tratan bien y reconoció su presencia en el Santos desde el pasado torneo Apertura como un paso adelante en su carrera.



"Santos es un nuevo reto, había cumplido en el fútbol de Hungría con el que fui campeón. Venir fue la mejor decisión que tomé", añadió.



Integrante de la selección uruguaya que ganó los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, Gorriarán debutó en el River Plate de su país en el 2013 y luego pasó por el Ferencváros húngaro, del cual emigró a México en el pasado verano.



"Me gusta el clima, el mejor que he vivido con el invierno caliente, me gusta la comida, la carne es la más rica sacando la de Uruguay; me gusta asada con pasta. Además la gente es amable y me trata de la mejor manera", agregó.



Al referirse a su adaptación al grupo, el sudamericano confesó que fue fácil hacerse amigo de todos, aunque tiene más empatía con los uruguayos Brian Lozano y Octavio Rivero, a quienes conocía de antes.



El Santos de Gorriarán, dirigido por su compatriota Guillermo Almada, ocupa el tercer lugar del Clausura con cinco victorias, dos empates, tres derrotas y 17 puntos.



Al decretarse el descanso en la liga como consecuencia de la COVID-19, Gorriarán y sus compañeros de equipo trabajan en casa con planes individuales de entrenamientos.



El equipo está atento a las decisiones de la Liga Mx y cuando se reanude enfrentará al campeón Monterrey, colista, en la undécima fecha del Clausura.