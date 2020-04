Juanfran: "El sistema sanitario de Turquía es muy bueno"

Juanfran Moreno (Madrid, 1988) llegó al fútbol turco el pasado verano cuando decidió fichar por el Alanyaspor. En su caso el coronavirus le ha dado una tregua y está pudiendo, al menos, ir a entrenar. Contento con el nuevo rumbo que ha tomado su carrera, atendió a la llamada de EFE.

Pregunta: Daba la sensación de que el coronavirus no se había cebado mucho con Turquía pero de repente parece que se han disparado los casos. ¿Qué explicación se da allí?

Respuesta: Está todo muy centrado en Estambul y está todo bastante controlado, la sanidad no está desbordada porque el sistema sanitario de Turquía es muy bueno. Tiene muchísimos hospitales y camas. No hay un estado de alarma y la gente lo está haciendo por el bien. Es verdad que se cerraron restaurantes, piscinas, colegios... pero la gente está cumpliendo.

P: En el extranjero se habla mucho del caso de Rüstü Reçber, exportero del Barcelona, cuyo estado parece preocupar. ¿Le están dando mucha relevancia los medios nacionales?

R: Sí, claro. Él es una persona muy respetada aquí y como profesional le tienen una estima muy alta. Al parecer de lo que se está hablando mucho es de que su mujer vino de Estados Unidos y aunque aquí hay una orden de guardar 14 días de cuarentena, ella como que se la saltó. Es verdad que dice que lo hizo para ir al médico con su hija. Es un poco complicado.

Pero al final Rüstü es una persona relevante y se habla mucho de él. También de Fatih Terim, entrenador del Galatasaray, que dio positivo pero ya le han dado de alta. Y de un vicepresidente del mismo club.

P: Una de las medidas de las que más se ha hablado es de que el presidente Erdogan va a donar siete meses de su salario para combatir la pandemia. ¿De qué forma se ha tomado el país la noticia?

R: Ha dado ejemplo perdonando siete meses de salario, que es una cantidad muy importante de dinero, para intentar ayudar a todas las personas mayores. Él pide que hay que intentar ayudar sea como sea a este colectivo, porque es el más afectado por el virus, para que no salga de casa y no le falte de nada.

Empezó una campaña donando él su dinero que ha sido seguida por todos los Ministros. Ahora también por los futbolistas, por empresarios importantes... Ha pedido un esfuerzo pero lo grandioso es que él ha sido el primer ejemplo de las cosas que hay que hacer. Ha tenido una gran aceptación. Además ha subido las pensiones para que a las personas mayores no les falte de nada y no tengan que salir de las casas.

P: ¿Cree que la visión crítica que hay de él fuera del país está justificada a veces o se exagera un poco?

R: Desde que he llegado a Turquía estoy encantado de cómo se lleva el país. Estoy gratamente sorprendido para bien. Tiene mucho control, puedes estar tranquilo, no tienes miedo a la violencia, no tienes miedo a que te roben... estoy muy contento.

P: De momento el confinamiento es solo obligatorio en algunas zonas. No es el caso de la suya. De hecho está pudiendo ir a entrenar. ¿Cómo lo lleva?

R: Yo voy tranquilo a entrenar. Mi club desinfecta las instalaciones todos los días, entrenamos en grupos reducidos de cuatro. A mi por ejemplo me es beneficioso porque me da para poder seguir trabajando tras volver de mi lesión de rodilla.

P: ¿Qué consecuencias ha tenido para la competición en general?

R: Es complicado saber cuándo va a volver. Está claro que la intención de todo el mundo del fútbol es que se vuelva a jugar pero ahora es complicado saber cuándo, es difícil. Todas las fuerzas y todos los pensamientos están en intentar parar este virus, o al menos controlarlo, y a partir de ahí se hablará de volver.

P: ¿Qué es lo que más le ha sorprendido del fútbol turco?

R: Me ha parecido muy divertido como aficionado al fútbol y como jugador. Es muy diferente, un poco más de atacar y defender. Luego es una pasada cómo animan los aficionados en el campo, cómo lo viven. Te imaginas que quizás el nivel de los futbolistas no sea tan alto y los hay que juegan muy bien. En Turquía hay dinero y hay buenos jugadores. Algunos en la liga española jugarían seguro.

P: Supongo que habrá estado siguiendo el fútbol español. ¿Sufre por la situación de sus dos últimos equipos, el Deportivo y el Leganés?

R: Sufro mucho, la verdad. En el Dépor estuve cuatro años y el presidente y el director deportivo eran los que estuvieron en mi época. Lo han pasado muy mal y el parón este no les beneficia. En cuanto al Lega, el año pasado fui súper feliz allí. Todo el mundo sabe que me hubiera encantado seguir. No se pudo dar pero aún así el cariño sigue estando ahí.

Tengo mucho cariño al club, a los compañeros, a la afición. Fue un año complicado en lo personal los primeros meses por un tema de salud de un familiar pero cuando pasó disfruté mucho. He sufrido mucho a principio de temporada porque las cosas iban muy mal pero yo creo que ahora la tendencia es diferente y el equipo parece que está yendo hacia la salvación poco a poco. Tanto Dépor como Leganés creo que van a tener todas las opciones de salvarse.

Carlos Mateos Gil