El guardameta mexicano Sebastián Jurado se aferra al sueño olímpico

México 5 abr (EFE).- El guardameta de la selección mexicana sub' 23, Sebastián Jurado, aseguró este domingo que es un alivio que el COI y la FIFA, mantengan la reglamentación de edad para los Juegos Olímpicos porque eso le permitirá seguir soñando con Tokio 2020.



Debido a la COVID-19, los Juegos se pospusieron hasta julio de 2021 pero se respetará a los jugadores nacidos en 1997 con lo que podrán llegar de 24 años a la justa.



"Varios teníamos un proceso largo desde el año pasado, nos habíamos preparado para buscar el boleto olímpico y estábamos intranquilos. Al final fue la mejor resolución el mantener la reglamentación de los nacidos en 1997, así que la recibimos de la mejor manera", dijo a EFE Jurado, portero del Cruz Azul y titular del equipo Sub 23 que dirige Jaime Lozano, uno de los jugadores jóvenes más talentosos de México que pinta como una de las figuras principales del tri si se clasifica a Tokio 2020.



"Llegaré de 24 años. Ya había cumplido un proceso largo con el cuerpo técnico y compañeros que incluía giras y partidos, además de largas concentraciones, lo ideal era ser flexibles con la edad y permitirnos llegar como estaba estipulado", agregó.



La selección mexicana sería anfitrión del Preolímpico de Concacaf en marzo en Guadalajara, aplazado por el coronavirus. Para Sebastián Jurado, lo esencial era mantener a los jugadores que estuvieron asistiendo a las convocatorias.



"Muchos jugadores habíamos asistido a los llamados, era difícil que por el cambio de fechas nos quedáramos fuera 12 jugadores de 20. Las reglas estaban hechas para otros deportistas en el mundo, no sólo en fútbol, esto es algo que se salió de las manos, pero se debe entender que la salud es primero", reiteró.



El guardameta, que debutó con el Veracruz y luego fue en traspaso a Cruz Azul en diciembre pasado, no ha jugado en liga, pero se siente comprometido con el paso que llevaba el equipo hasta el parón por el virus de la Covid-19, líder del torneo.



"Veníamos en un gran momento. Cuando regresemos no queremos hacerlo de cero, sino desde el nivel en que nos quedamos. Vamos a entrenar fuerte en casa para retomar el juego como lo veníamos haciendo", puntualizó.



Desde la banca ha mirado pasar los 10 partidos de liga que se jugaron, pero para Sebastián Jurado ser el suplente en Cruz Azul de Jesús Corona le ha ayudado a aprender.



"Estoy viviendo una etapa diferente en mi carrera. Si bien es cierto que no juego de forma continúa esto me sirve de reto. Tener un portero de la calidad internacional de Corona, lejos de preocuparme, me motiva. Desde que llegué a Cruz Azul sólo he recibido buenos tratos", concluyó.