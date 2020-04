Tano Bonnín: "En Rumanía necesitamos un papel para salir de casa"

Madrid, 5 abr (EFE).- Tano Bonnín (Palma de Mallorca, 1990) se encuentra en Rumanía, ayudando a que un histórico como el Rapid de Bucarest recupere el lustre perdido. EFE entrevistó al internacional dominicano para conocer cómo convive en el país con el coronavirus.



Pregunta: ¿Cuál cree que es ahora mismo el nivel de preocupación con el coronavirus en Rumanía?



Respuesta: En principio, desde mi punto de vista, lo han sabido hacer bien. Han visto que en Italia o en España hay dificultades y aquí en principio cerraron fronteras, empezaron a meter a gente en cuarentena que venía de fuera. Desde hace dos semanas no podemos salir de casa, necesitamos un papel para hacerlo.



P: ¿Un papel?



R: Sí. En él tenemos que apuntar la fecha en la que salimos, dónde vamos y qué vamos a hacer. No podemos salir en grupos de más de tres personas.



P: ¿Y cómo trabajan los futbolistas?



R: Desde hace dos semanas se acabaron los entrenamientos y estamos a expensas de que nos digan cosas. Entrenamos en casa haciendo sesiones grupales con videollamada. También salimos a correr de vez en cuando, tengo un compañero que es vecino mío y gracias a ese papel podemos hacerlo.



P: Una de las medidas que se ha tomado ha sido el cierre de la ciudad de Suceava. ¿Era necesario?



R: Desde aquí lo primero por lo que miran es por su gente. Yo por ejemplo tengo aquí a mi madre y no se pudo ir. Tendría que haberlo hecho a principios del mes pasado y no hubo opción porque cerraron los vuelos a España y a Italia. Lo han sabido hacer bien, desde mi punto de vista están haciendo lo correcto.



P: ¿Cómo está llevando su madre el hecho de haber ido de visita y tenerse que quedar?



R: La verdad es que ella está preocupada porque tengo a mis hermanos en España aunque es cierto que aquí está bien porque está conmigo y mi mujer.



P: El fútbol está parado y se ha quedado una segunda división bastante igualada. Están sextos pero entre el segundo y el décimo hay muy pocos puntos di diferencia. ¿Trabajar bien durante el parón puede marcar la diferencia si todo se reanuda?



R: Sí. Es cierto que los parones no le gustan a nadie y menos a los entrenadores porque saben que sus jugadores se relajan. En cambio creo que mi club está bastante encima y hace hincapié en que trabajen para poder marcar la diferencia cuando volvamos. Ahora estamos de parón y se está barajando la opción de hacer un 'play-out' y un 'play-off', que desde ahí los dos primeros suban.



P: A alguien que no sigue con asiduidad la liga rumana probablemente le sorprenda ver a un clásico como es el Rapid de Bucarest en la categoría de plata. El club se encuentra en reconstrucción después de haber sufrido problemas económicos. ¿Cómo va ese proceso?



R: En principio bastante bien. Les bajaron a quinta, cada año han ido subiendo. Ahora están reconstruyendo un estadio nuevo que en teoría se tendría que acabar ahora en junio. Al club le ha costado remontar pero lo está haciendo. Es un histórico de Rumanía y de Europa. Creo que la cosa va hacia adelante.



P: Imagino que hay muchas ganas de subir por estar en Primera y por recuperar también los derbis con los grandes equipos de la ciudad.



R: Sí. La gente ya tiene ganas de ver un Steaua-Rapid o un Dinamo-Rapid. La verdad es que me gustaría vivirlo porque la gente aquí es muy intensa, aprietan bastante. Es cierto que el Rapid es un histórico y es el equipo del pueblo. Es como el Atlético de Madrid y el Real Madrid, la gente es del Steaua o del Rapid.



P: El coronavirus no solo afecta al fútbol de clubes, también al de selecciones. ¿Cómo puede condicionarle a la de República Dominicana?



R: En principio la selección también ha parado. Ahora mismo la sub-23 se tenía que jugar el pase a los Juegos Olímpicos, le quedaba la final. No han podido por culpa de esto. Es algo que iba a hacer historia y es un poco triste. Pero siempre queda la alegría de que el próximo año se puedan clasificar.



P: La selección poco a poco va ganando poderío en América ¿no?



R: Sí pero es cierto que si vinieran Mariano Díaz, Raúl de Tomás o Junior Firpo daría un salto de calidad tremendo. Venir o no es decisión suya, no me voy a meter en temas de cada uno. Cada uno hace lo que quiere.