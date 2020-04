Cabanyes: "A los irlandeses les ha costado un poquito más entrar en razón"

Una lesión y la insistencia de su hermana llevó a Alberto Cabanyes (Madrid, 1993) a cambiar Italia, donde jugaba en la quinta división, por Irlanda. A partir de ahí, poco tardó en llamar la atención del Galway United, cuyos colores defiende sobre el verde al tiempo que trabaja en un hospital. Así cuenta EFE cómo convive codo con codo junto al coronavirus.



Pregunta: El coronavirus obligó a cancelar en Irlanda el tradicional desfile del día de San Patricio. Imagino que eso en el país son palabras mayores.



Respuesta: Sí. Es el 17 de marzo, esto pilló algo antes y fue un batacazo. Aún así los irlandeses en la medida de lo posible lo intentaron celebrar en sus casas. Pero sí, fue un desastre. Es un lugar donde hay mucha movilidad y frenar de esta manera la fiesta mas importante se va a notar muchísimo económicamente.



P: ¿Por qué costó tanto que se cerraran los pubs?



R: Irlanda no está tan perjudicada con el tema del coronavirus porque hablando de cifras no tiene nada que ver en comparación con España e Italia. Ha sido un poco mas la presión desde Europa al país que dentro del mismo. Sí que les ha costado un poquito más entrar en razón y tener precaución, por eso ha costado tanto el tema de la cuarentena. De ahí la tardanza de todo.



P: Hay cierta laxitud con ella aún así. ¿Es verdad que pueden salir hasta a dos kilómetros de casa?



R: Sí. La cuarentena que han puesto es un poco fantasma en el sentido de que te dejan salir hasta dos kilómetros, ves a la gente que tampoco se lo toma muy en serio porque la policía no está detrás de ella con multas. Es un poco flexible el tema. Pero es verdad que aquí somos muy responsables y sí que están muy concienciados con la limpieza de manos, con lo de estar a dos metros de otras personas... dentro de lo que cabe se está llevando bien.



P: Creo además que el estado se ha hecho con el control de los hospitales privados. ¿Se asume como normal allí?



R: Yo estoy trabajando en un hospital ahora mismo, me dedico al tema de las dietas. Aquí para que la sanidad sea gratuita tienes que tener la nacionalidad irlandesa o llevar una cantidad de años en el país. Si vienes del extranjero o llevas pocos años, no lo es. No sé exactamente que habrá pasado con este tema, si habrán cambiado medidas.



P: Usted que está ligado al mundo sanitario... ¿cómo lo lleva?



R: Yo ahora mismo tengo que seguir trabajando, obviamente. No puedo hacerlo desde casa. Voy al hospital a diario y la situación está bastante complicada. Han mandado a bastantes pacientes a casa y está bastante vacío. Pero las medidas son muy extremas, tienes que tener muchísimo cuidado con todo e ir de puntillas a todos lados. Está todo bastante delicado, se nota muchísimo.



P: ¿Ha habido días de mucho estrés o ha sido constante?



R: Sí que la semana pasada o hace dos hubo una de pánico total en la que la gente se esperaba lo peor. Pero han visto que se puede llevar, que ha habido constancia y mucho cuidado. Ahora la gente está un poco más concienciada, sabe un poquito de qué va el tema.



Están viendo que creen que no puede llegar tan fuerte como en España o en Italia. En mi hospital son doce casos y en Irlanda me parece que unos 5.000 confirmados y 160 fallecidos, una cosa así. Comparándolo con España es muy poquito.



P: Llevaban pocas jornadas cuando la liga se aplazó. ¿Cree que se va a reanudar?



R: Aquí la propuesta que ha habido de la Federación es que se reinicie el 19 de junio. Es una fecha que han puesto un poco a ciegas porque no pueden controlar cuándo va a terminar y cuándo no el tema del coronavirus. Pero la idea es reanudarla por entonces y finalizarla en diciembre.



P: ¿Cómo compagina la vida de trabajar en el hospital con la de futbolista?



R: Al final aquí el fútbol económicamente es la tercera potencia. La economía prácticamente va para el fútbol gaélico y luego el segundo deporte es el hurling. En cuanto a los sueldos hay dos o tres jugadores que son las estrellas y se llevan toda la pasta y los demás somos como complementos. Por eso hay que buscarse un poquito la vida e intentar compaginarlo con un trabajo. Mas o menos he adaptado mis horarios y voy tirando.



P: ¿El club les ha garantizado que les va a pagar todo?



R: No. Nos pagaron el mes en el que empezó el tema del coronavirus y nos han congelado los sueldos hasta nuevo aviso.



P: Usted por suerte tiene otro trabajo pero habrá compañeros que no están en su situación...



R: Habían puesto alojamiento para algunos futbolistas y al no tener sueldo han tenido que volver a casa de sus padres. Están un poquito a la espera pero afecta muchísimo el tema de no tener sueldo porque la gente contaba con él todo el año y les ha pillado por sorpresa. En mi caso me he tenido que meter un poco más a trabajar pero lo estoy llevando bien.



P: Usted es el único español jugando en las dos primeras categorías de Irlanda. Teniendo en cuenta el cartel del fútbol de su país en el panorama global... ¿se siente más observado que otros?



R: Es curioso porque la imagen que tienen de nosotros es el famoso tiki taka, al ver que eres español esperan un Iniesta o un Xavi. Los españoles tenemos muchísima más técnica y calidad que los irlandeses, aquí al final el fútbol es un poco más físico. Mas a la guerra, menos táctico. Pero sí que se nota la diferencia de que vengo de otra cultura futbolística.