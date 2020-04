El centrocampista Vigón se asume como un aprendiz de la filosofía de Míchel

México 10 abr (EFE).- El centrocampista Juan Pablo Vigón, de los Pumas UNAN del fútbol mexicano, aseguró este viernes que se considera un aprendiz de la filosofía de su técnico, el español Miguel González del Campo 'Míchel', quien le ha permitido fortalecer su mentalidad.



"Me siento un aprendiz de su táctica y del método de trabajo. No solo se trata de la comunicación verbal que es importante, sino de reflejarse en la identidad ganadora del entrenador y de ésa Míchel tiene mucha y la infunde al grupo", declaró a EFE Vigón.



En días anteriores, el argentino Juan Ignacio Dinenno, relató que se siente complacido con la forma de trabajo del español ex jugador del Real Madrid y lo describió como un hombre meticuloso en la táctica y que sabe dirigir, con lo cual coincidió Vigón.



"En este tiempo he podido absorber la mentalidad ganadora de Míchel, se ve que la trae desde cuna y es parte de haberse formado en un equipo como el Real Madrid. La transmite al equipo y es por ello que pensamos que llegaremos lejos, aunque por encima de todo, está la unión como compañeros".



No ha sido el mejor semestre para Juan Pablo Vigón, de 28 años, y que juega para Pumas desde el 2019. En lo que corrió del Clausura 2020, fue titular en los primeros cuatro partidos, pero después cedió su sitio. A pesar de todo, no considera que haya extraviado la confianza de técnico y asegura que redobla los esfuerzos por regresar.



"La titularidad en un equipo como Pumas es de 24 horas, no se puede bajar la guardia. Me entreno para lo que necesite Michel, estaré a sus órdenes en lo que se requiera, sin embargo, es una realidad que me siento a gusto del medio campo para el ataque. Estuve bien en las primeras jornadas, hice goles, así que espero volver en cuanto se reactive todo", explicó.



Al igual que el resto de los futbolistas de México, Vigón se ha encerrado durante las emergencias sanitarias por el coronavirus con ejercicios en casa con material que le fue prestado del gimnasio del equipo.



"Me traje cosas como pesas y ligas de resistencia y con eso he estado en forma, la cuestión es estar activo. Medimos los kilómetros que recorremos en la caminadora además del plan de trabajo que en un inicio fue de dos semanas, luego se ha ido modificando con el preparador físico. Así ha sido para poder seguir en boga y no perder reservas de músculo y energía", concluyó.