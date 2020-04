Fabián, entre "Juego de Tronos", "Gran Torino" y la música de El Barrio

La exitosa serie de fantasía épica 'Juego de Tronos', la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood 'Gran Torino' (2008) y la música de El Barrio son algunas de las recomendaciones que el centrocampista del Nápoles y la selección española Fabián Ruiz hizo a EFE para sobrellevar el confinamiento.



El exbético, que cumplió 24 años recientemente (3 de abril) en plena emergencia sanitaria que ha afectado de forma muy grave al país que le acoge desde hace dos temporadas, también se apunta a la intriga de la saga sueca 'Millennium' y como videojuego recomienda el simulador futbolístico FIFA, el preferido de muchos de los jugadores profesionales.



Libro: 'Millenium. Lo que no te mata te hace más fuerte', de David Lagercrantz. La continuación de la trilogía de Stieg Larsson conquista al futbolista andaluz porque "combina el suspense con la acción" y la trama "te engancha hasta el final".



Disco: 'Esencia', de El Barrio. "Recurro a El Barrio cada vez que necesito despejarme, estar tranquilo o alguna cosa en concreto". Me pongo las canciones y me ayuda", añade el centrocampista del Nápoles, que asegura que le gustan toda las canciones de este álbum de 2015. Película: 'Gran Torino', de Clint Eastwood. La cinta dirigida y protagonizada por el actor estadounidense, que ganó el Óscar de 2008 como película y como protagonista, impresionó a Fabián cuando era pequeño. "Me llamó mucho la atención cómo una persona mayor no tenía miedo a la pandilla. Una persona luchadora, humilde y ejemplar, es el tipo de persona en la que me veo reflejado".



Serie: 'Juego de Tronos'. La saga épica más exitosa de los últimos años en televisión fue una de las primeras series que impresionó a Fabián. "Ha sido la que más me ha impactado por cómo está hecha. Me tenía enganchado, siempre quería ver más".



Videojuego: 'FIFA'. Como muchos de sus compañeros del fútbol profesional, Fabián es aficionado a este simulador futbolístico, en el que se han organizado varios torneos benéficos a favor de las víctimas del coronavirus. "Me gusta jugar contra mis amigos, hablar con ellos a la vez y poder bromear cuando les gano", afirma el centrocampista del Nápoles.